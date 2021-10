"Un mínimo de decencia": Noroña pide a Margarita Zavala callar sobre reforma eléctrica por ser esposa de Calderón

"Hay conflicto de intereses, él es él (Calderón), la diputada Zavala es ella, pero ha sido beneficiaria de ese dinero, vive con quien lo recibe y lo ejercen de manera conjunta, así que un mínimo de decencia es que se excusara del debate de la reforma constitucional en materia eléctrica. Ya dijo que va a votar en contra, eso ya lo sé, no me extraña, pero debería tener un mínimo de decencia ", dijo el coordinador del PT.

"Yo esperaría que la diputada Zavala se recuse de participar en la discusión, porque ella no es responsable de lo que hizo su marido, pero sí ha sido beneficiaria de los casi 10 millones de pesos que le pagó Iberdrola de 2016 a 2018 a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa para estar defendiendo a las empresas privadas que le roban al pueblo de México 400 millones de pesos al año", aseveró.

El legislador del PT dijo que si bien Margarita Zavala no es responsable de lo que hizo Calderón, se ha visto beneficiada con los caso 10 millones de pesos que el panista presuntamente recibió de la energética Iberdrola entre 2016 y 2018.

México.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña , pidió a la panista Margarita Zavala que no participe en la discusión sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por ser esposa del exmandatario Felipe Calderón .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.