¡Un reborujo! Falta claridad en lucha contra el Covid, afirma Maru Campos

Chihuahua.- A más de dos meses de haber solicitado licencia como presidenta municipal de Chihuahua para ir en busca de la gubernatura, María Eugenia Campos Galván habló de la importancia de que el gobierno federal tenga mayor claridad en la estrategia contra el Covid-19 para que estados y municipios puedan alinearse y ejecutar de manera correcta lo que necesita la población.

La candidata del PAN y el PRD a la gubernatura de Chihuahua afirmó que como alcaldesa le tocó en su momento tomar decisiones importantes con el subsecretario Hugo López Gatell y con la Secretaría de Salud, pero asegura que en su momento entendía las medidas que se estaban tomando, situación que hoy no ocurre, añadió.

“Hoy en día te puedo decir que es como el licenciado reburujo, ya no entiendo ni por dónde de la ‘a’ a la ‘z’, por eso hablar de la importancia de los gobiernos, de la planeación y de la claridad de la política pública, de no hacer ocurrencias sino tener muy claro hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que dirigirnos, y no nada más el gobierno federal, también el estatal y el municipal”.

Dijo desconocer si el gobierno federal ha dejado solos a los estados y municipios en la lucha contra el Covid-19.

“En lo que a mí me tocó como alcaldesa, teníamos apoyo todavía del gobierno federal”.

Al cuestionarle si ve algún riesgo de que el gobierno federal utilice la aplicación de la vacuna contra el coronavirus con fines electorales, la abanderada del PAN y PRD dijo que hay que estar atentos y cuidar que no lo hagan.

“Déjame decirte que aquí en el estado, en Chihuahua, una servidora lo estará cuidando, que no se les ocurra meter las manos con las vacunas en un tema electoral porque vamos a estar muy pendiente de ello”.