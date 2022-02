¡Un robo! AMLO exhibe al INE por gastar más en revocación de mandato y reducir casillas

México.- ¡Harán menos con más! AMLO exhibió que el INE gastará tres veces más en la revocación de mandato y pondrá menos casillas que en la consulta de juicio a expresidentes.

AMLO reveló que el INE va a colocar el mismo número de casillas para la revocación de mandato, que las utilizadas para la consulta sobre sí se debía llevar a cabo o no una investigación para enjuiciar a los expresidentes de México, sin embargo, esto es falso, pues el Instituto Nacional Electoral va a colocar la mitad de las casillas utilizadas en la pasada consulta popular.

En la consulta de juicio a expresidente se colocaron 104 mil casillas y tuvo un costo de 500 millones de pesos, según declaró Ciro Murayama.

Por otra parte, el INE para la revocación de mandato de AMLO va a colocar 57 mil casillas y costará mil 692.5 millones de pesos, según informó Lorenzo Cordova el 21 de febrero.

“Resulta que los del INE no va a poner casillas para la consulta de la revocación de mandato, van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además, les costó 500 millones poner las casillas de la consulta pasada, las 50 mil casillas de la consulta pasada y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones, ya son mil 700 millones ¿Entonces cómo están las cuentas?”, cuestionó AMLO.

“Va a costar dos, tres veces más, eso lo voy a dar a conocer, imaginense, va a haber municipios donde no van a instalar una casilla, una casilla, que no es una violación a la Constitución, que no es una afrenta a la democracia y todo porque los señores están en contra de la Transformación del país, cuando deberían situarse por encima de intereses particulares de intereses partidistas, ser autenticos jueces y sobre todo, cumplir con la democracia”, comentó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El INE está violando la Constitución al no poner casillas suficientes: AMLO por revocación de mandato

El INE está violando la Constitución, afirmó AMLO ante la falta de casillas para participar en la revocación de mandato, pues evidenció que habrá municipios donde no habrá ni una casilla.

En la conferencia Mañanera del 24 de febrero del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral, pues está saboteando la revocación de mandato.

“Ahora con lo de la consulta, con lo de la revocación de mandato, y voy a tratar el tema, no quiero que me vayan a infraccionar, porque considero que se está violando la Constitución y yo ofrecí hacer valer la Constitución, que se respetara la Constitución”, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las acciones del INE.