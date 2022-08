"Una farsa y simulación": 'Alito' Moreno afirma que sigue al frente de Comisión de Gobernación

Además, los priistas señalaron que los diputados Gerardo Fernández Noroña e Itzel Alelí Domínguez, quienes promovieron remover a Alejandro Moreno, "ya no tienen voz y voto" en la Comisión debido a que acumulan cuatro inasistencias consecutivas.

Acusaron que la reunión a la que convocaron los morenistas no tiene fundamentos legales ni antecedentes para "brincarse" las normas de operación de las Comisiones en la Cámara de Diputados.

"El país está inmerso en un caos tan grande de inseguridad y violencia, como para desconcentrarnos en un circo más de Morena. Yo no voy a caer en el juego de los montajes del oficialismo . Mi prioridad es trabajar para que México no siga cayéndose a pedazos. ¡A darle!", agregó el líder del PRI.

En otro tuit, criticó que lo ocurrido es "un circo más de Morena" mientras México padece una grave crisis de inseguridad y violencia. Por ello, advirtió que no caerá en "el juego de los montajes" y se dedicará a trabajar por el país.

" Lo que hicieron los Diputados de Morena ayer en la Cámara fue una farsa y simulación . Ellos no tienen las facultades para cambiar la Presidencia de la Comisión de Gobernación, eso le compete al PRI. Seguiremos trabajando con quienes pongan por delante el bien de México", escribió 'Alito'.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.