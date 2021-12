"Una gran farsa como siempre acostumbra": Vicente Fox critica a AMLO y su Tercer Informe de Gobierno

"En mi sexenio no hubo necesidad de hacer eso de ninguna manera, porque a mí me parece que los dictadores, los autoritarios, se esconden detrás de la masa que ellos mismos convocan para hacerles sentir arropados, yo creo que esa es una de las grandes debilidades del poder y del políticos, que en actos como ese se sube la sangre, se sube la adrenalina, se sienten más cerca de Dios", dijo Fox.

Posteriormente, el expresidente opinó que " los dictadores se esconden detrás de la masa ", al criticar la asistencia masiva que tuvo el Tercer Informe de AMLO, pues asegura que de esta manera los "autoritarios" se sienten "arropados", algo que asegura que no tuvo necesidad de hacer durante su gobierno (2000-2006).

"Tuve el gusto de no ver el informe y esa farsa que nuevamente nos trae López Obrador, así que con 'jodidos' pues supongo que se refiere a sus pobres, a los que él dice que está salvando, que está sacando prácticamente de la ruina y la verdad es totalmente contraria, la verdad es que hay más pobreza , hay menos ingreso para los pobres a través de la inflación, entonces todo ese acto de ayer me pareció una gran farsa como siempre acostumbra él ", dijo.

En el programa Desayunando con Carlos Alazraki, Vicente Fox aseguró que tuvo "el gusto de no ver" el Tercer Informe de Gobierno de AMLO , y criticó la mención a los "jodidos" que hizo el mandatario, especulando que se refería a "sus pobres", a quienes el mandatario asegura que "está salvando" con sus programas sociales.

Raúl Durán Periodista

