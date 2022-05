Una mujer gobernará por primera vez Aguascalientes este 2022: Tere Jiménez dice ser la indicada

Aguascalientes, Aguascalientes.- Una mujer gobernará Aguascalientes este 2022 y la candidata Tere Jiménez, de la coalición PAN, PRI y PRD, habla de las necesidades y bondades en las que trabajaría para sacar adelante al estado de ser la persona electa por el pueblo.

Tere Jiménez, de 37 años de edad, soltera y ex presidenta de la capital del estado, es una de las cinco mujeres que en las elecciones del próximo 5 de junio del 2022 buscan ser electa como la primera mujer en ser la Gobernadora de Aguascalientes. Sus contrincantes son: Nora Rubalcaba (Morena), Anayeli Muñoz (Movimiento Ciudadano), Martha Márquez, Alianza PVEM-PT y Nat Rodríguez, de Fuerza por México.

La representante de "Va por Aguascalientes" fue entrevistada por DEBATE y respondió una serie de preguntas, que también le serán aplicadas a las otras cuatro candidatas, destacando entre sus respuestas que su campaña política y propuestas de trabajo, se basan en el "respeto" mutuo entre sociedad y gobernantes y hacia con otros políticos, independientemente de ideologías y partidos a los que pertenezcan.

¿Cuándo surgió la inquietud de ser gobernadora de Aguascalientes?

Es un sueño desde que yo era niña. La verdad es que siempre me preparé y a los 18 (años) cuando decidí estudiar Ciencia Política y Administración Pública decidí que mi carrera tenía que hacerla de servicio, de entrega y comencé a estar en las colonias y a hacer actividades sociales. En ese momento no se nos pagaba absolutamente nada, sino que entregábamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo.

¿Qué cualidades te hacen sobresalir de las demás candidatas a la gubernatura de Aguascalientes?

Yo creo que primero, que estoy haciendo una campaña de respeto… Yo respeto a las contrincantes, respeto al ciudadano.

Sobre todo, desde el inicio de mi campaña, antes de iniciar hice una planeación, ya llevaba un año haciendo el plan de trabajo, el plan de desarrollo para los próximos años: con los urbanistas, arquitectos, ingenieros civiles, con los doctores… tenemos que dar soluciones. Una campaña no solo es confrontación, se tienen que dar ideas, propuestas.

¿Qué piensas de la frase “entre mujeres podremos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño?

Yo creo que de mi parte existe respeto, existe la cultura de ayudar a otras mujeres, y no lo digo con palabras, lo digo con hechos. Siempre he apoyado a mujeres y siempre he tenido una cultura de igualdad entre todos.

¿Crees que Aguascalientes es un estado machista? Si tu respuesta es sí ¿qué harás para cambiarlo?

¡Yo creo que no! Creo que Aguascalientes primero me ha dado a mí la oportunidad de ser presidenta municipal, posteriormente creo que Aguascalientes ya está listo para ser gobernado por una mujer por primera vez y les voy a demostrar que podemos hacer bien las cosas.

Aunque Tere Jiménez no cree que Aguascalientes sea un estado machista, en su campaña política sí promueve acciones para combatir la violencia hacia la mujer. (Captura)

¿Qué le duele a Aguascalientes?

La seguridad, por ejemplo, no quieren que nos parezcamos a los estados vecinos: Zacatecas o Jalisco ¡que ya saben quién los gobierna! (Omite al vecino estado de Guanajuato, gobernado por el PAN, y primer lugar en homicidios a nivel nacional). La gente quiere que blindemos al estado, quieren que Aguascalientes no esté en el tercer lugar, quieren ser los primeros en seguridad Pública y yo creo que lo podemos alcanzar juntos.

Hay una problemática en la región del tema agua potable, yo creo que tenemos que tener el sistema del reúso del agua para que podamos utilizar y hacer buena técnica desde el campo, que utiliza el 70% del agua, y hacer un sistema estatal donde ya se le termine el título de propiedad a la empresa (Veolia) que saqueó a Aguascalientes durante tantos años y que me tocó a mi firmarla... Ahora les puedo decir que el próximo año es un reto sumamente importante.

Si llego a ser gobernadora claro que hay temas importantes: de seguridad, del agua y sobre todo, que es lo que también me han pedido, transporte público… Yo quiero llevar a Aguascalientes a un primer mundo.

¿Cuál sería la primera acción que realizarías como gobernadora?

¡Blindar el estado! Segundo: el tema del tercer anillo: la rehabilitación. Ya no nos vamos a esperar a los programas federales porque realmente no ha llegado nada de infraestructura que era federal.

¿Qué vas a hacer para combatir el rezago y pobreza que se vive en algunas comunidades y municipios de Aguascalientes?

Primero, yo creo que la herencia que le pueden dejar los padres a los hijos es la educación, por eso vamos a dar becas educativas y ayudar a los niños que no tienen oportunidad... Lo otro es generar empleos, yo creo que trabajando todos podemos salir adelante y posteriormente, sí subsidiar a la gente que necesita más apoyos, pero no ser paternalistas. Yo creo que tenemos que enseñarnos, con la capacitación, a trabajar o a emprender.

Apoyos que, en caso de ser gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dice, dará a personas de escasos recursos para que tengan una mejor calidad de vida. (Captura)

¿Está entre tus planes rescatar las fuentes de trabajo de antaño: la industria vinícola y el deshilado?

Sí, Aguascalientes ahorita que he estado yendo a los municipios y a las industrias ya les están pidiendo de muchos países el tema textil y aquí se hacen pantalones de mezclilla para todo el mundo, las mejores marcas.

Estaba viendo el deshilado en Calvillo por ejemplo, y en otros municipios, que quieren exportar los productos hechos aquí en Aguascalientes. El tema vinícola, Cosío es ya el primer lugar con exportaciones importantes para otros países y tenemos que proteger los cultivo... Aguascalientes tiene que regresar a esos orígenes de la uva, de lo textil y, sobre todo, somos los primeros lugares en robótica. Somo los segundos exportadores de la guayaba para todo el mundo, somos los segundos exportadores de la lechuga… está el cilantro, el ajo, el limón, los espárragos, el durazno, el aguacate.

De ser gobernadora ¿Cómo crees que será la relación con el presidente de México, que es de MORENA?

De respeto, siempre me he mantenido con respeto y si yo pido respeto también es (dar) un respeto a los demás.

¿Tienes algún mensaje para la gente de Aguascalientes?

¡Que voten el 5 de junio! … El 5 de junio es muy importante que emitan su voto y que no dejen de votar, porque realmente cuando dejan de votar es por la destrucción de nuestro país. Nosotros no podemos permitir que sigan destruyendo nuestro país. Queremos que Aguascalientes salga adelante por su gente y por el equipo que vamos a hacer aquí después del 5 de junio.

