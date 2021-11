Una mujer podría relevar a AMLO en la presidencia de la República

Sinaloa, México.- “El tiempo que vivimos nos da la pauta para que una mujer acceda a la representación máxima del Poder Ejecutivo, la preparación existe, las personas existen y la posibilidad existe. No veo nada que pueda impedir, a partir de este momento, que una mujer desempeñe con honor, con inteligencia y con dignidad el cargo de presidenta de la república”, consideró la analista política y columnista de Debate, Nora Alicia Arellano Chávez.

En este sentido, se dijo contenta de ver una realidad en la participación de las mujeres en el espacio público y para ello, dijo, la educación ha sido un puntal muy importante y una base que ha permitido que la mujer esté presente en las actividades de su comunidad, de las empresas y en el servicio público.

“Sin duda, esta parte de la educación sumada a la participación de la economía ha hecho que las mujeres, fuera del espacio privado que es el hogar, salgan a la sociedad con un ímpetu muy importante de propuestas y de acciones que van mejorando la vida de las comunidades y de la sociedad”.

Nora Arellano exhortó a las mujeres a reflexionar sobre su actuación en el espacio público y en la función pública.

Avances en el ámbito político

“Hace muchos años, el acceso a la representación electoral la teníamos en una elección de 70-30 respecto de los varones y por lo general del 70 era de la participación de los varones, después tuvimos otra lucha e incrementamos un 10 por ciento al 40-60 y es curioso, porque aunque no esté determinado por ley que uno de los géneros tuviera el 60 o el 40, entendíamos que por ser mujeres teníamos la parte de mayor vulnerabilidad en cuanto al reconocimiento de la participación política y esa debilidad nos decía que teníamos que ir por más de 30 y llegar al 40, no porque no pudiéramos tener el 60, sino porque la realidad en ese momento nos decía que no. Luego, tras otra solicitud y seguimiento de política que se ha impulsado desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a todos los países miembros, buscando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ya se vislumbró hace unos años que tuviéramos la paridad total, es decir, en par 50-50 de la representación en los cargos públicos, que se ha extendido a la participación en las administraciones públicas”, explicó.

Con esto, dijo, aparentemente el suelo es parejo y es donde, con estas condiciones de igualdad, ahora por cultura, se tienen que buscar que la representación, tanto en la parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tenga que hacer valer esa condición.

Analistas reconocen la preparación de importantes personajes femeninos en la política. Imagen: Debate

Deuda

Por su parte, Karla Doig Alvear, también analista política y columnista de Debate, reconoció el rápido avance que ha tenido la mujer en el ámbito público, cuyo logro inició con la oportunidad del voto desde 1953.

“Ha sido bueno el papel de las mujeres en puestos de toma de decisión, sin embargo, en el tema político siento que falta darle sustancia a esa paridad, pues no solo es cuestión de estar ahí, sino también de poder expresarnos libremente y todavía hay muchas trabas para que las mujeres se expresen plenamente, puesto que todavía hay mucha violencia contra las mujeres, mucha discriminación, mucho machismo, sobre todo en la política que no nos deja avanzar tanto. Hemos alcanzado puestos, incluso en el tema laboral donde ha aumentado la tasa de participación, pero sí falta, pues mientras más se avanza más obstáculos hay. Las mujeres tenemos un carácter distinto al del hombre, las mujeres somos más sensibles, más analíticas, tenemos otras cualidades que es importante mencionarlas”.

En este sentido, Karla Doig Alvear consideró justo que una mujer aspire a gobernar el país, además, dijo, es una deuda que México tiene con las mujeres, puesto que ha habido 67 presidentes hombres y ninguna mujer.

“Hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades. Claro que es justo, es momento de cambiar la historia, recientemente leí un artículo que se titulaba con la pregunta de que si México está listo para ser gobernado por una mujer, y en realidad no es que esté listo, es decir, los cambios culturales los impulsamos nosotros, además que le conviene a México una mujer en la presidencia, pero no solo por ser mujer, sino una mujer que tenga capacidad, experiencia, carácter, tablas y hay muchísimas mujeres con esas características. Claro que es justo y ya es hora de cambiar esa mentalidad masculina que ha gobernado durante toda la historia para una mentalidad que vea más por las prioridades de las mujeres también”.

Reconoció haber escuchado diversos nombres de mujeres con la posibilidad de ser candidatas a la Presidencia de la República y relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entre ellas mencionó a Claudia Sheinbaum, Margarita Zavala, Tatiana Clouthier, Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Beatriz Paredes.

Personajes del 2024

Sobre la posibilidad de que una mujer sea candidata a la Presidencia de la República en el 2024, la analista política Nora Arellano recordó a las mujeres que ya han participado en este papel, sin embargo, dijo, ha sido en circunstancias desfavorables en cuanto a la representación de los partidos políticos.

“No tenían la votación suficiente por los votantes suficientes para llevarlas a los cargos de elección, entonces sería la primera vez que la tuviera. Quizá Josefina Vázquez Mota siendo candidata del PAN con el PAN en el poder pudo ser una figura que llegara, pero esas fueron otras circunstancias que le impidieron llegar al cargo de la Presidencia de la República”.

En la actualidad, viendo hacia el 2024, Nora Arellano consideró que en todos los partidos políticos las mujeres ya están en condiciones y tienen la experiencia y la preparación para alcanzar el cargo de representación.

“La aspiración a la presidencia, yo creo que sí hay mujeres, sobre todo, en el contexto nacional, para buscar la representación de los partidos políticos y aspirar a ser presidentas de la república con gran viabilidad de llegar a serlo. Obviamente se marca en el escenario del partido en el poder a la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la ven como una posible candidata por parte de Morena”.

En el PAN, señaló, también hay figuras muy relevantes que pudieran aspirar a la candidatura. “En lo particular me decantaría por una figura como la de Xóchitl Gálvez que tiene la inteligencia, la seguridad, el conocimiento, la experiencia de estar en el servicio público, de que conoce la realidad como empresaria, de la dinámica social y un grupo muy importante como es el de las comunidades indígenas y las 68 etnias que hay en el país, creo que es un cuadro muy interesante del panismo y ojalá la aprovecharan en ese sentido para una postulación, porque vale mucho la pena”.

Entre otras figuras del albiazul, mencionó a Margarita Zavala a quien calificó como una figura interesante por la experiencia que tiene, así como el carácter y una madurez para atender diversos temas.

En el PRI, el cual pudiera parecer en una situación de desventaja electoral en este momento, señaló, hay figuras muy relevantes como la de Beatriz Paredes y Dulce María Sauri Riancho, “ambas mujeres de gran experiencia, solvencia moral, una altura en el trabajo legislativo, con experiencia difícilmente igualada por otras mujeres en razón del tiempo que han tenido ambas en la política, puesto que han sido gobernadoras, senadoras y diputadas, conocen la esfera pública al derecho y al revés, tienen un gran sentido de país, son mujeres con una gran raigambre nacional, conocen los temas y creo que son dos figuras muy interesantes, quizá el problema en este caso sea el propio posicionamiento que pudiera presentar el partido para una postulación”.

Los tiempos son cambiantes, destacó la analista política, pero se prevé, para el escenario 2024, que va el partido que está en el poder con su candidatura y pudiera ir una coalición importante de partidos que vaya a buscar la competencia política, falta tiempo, insistió, pero sería muy interesante que la coalición rompiera el paradigma y postulara a una mujer a la presidencia.

Nora Arellano consideró que una candidata debe ser sensible, humana, con conocimiento de los temas, que sepa escuchar a la ciudadanía, que entienda la conformación de la república como tal, la división de poderes, pero también, dijo, la base de organización del Estado.

“Que dé a los municipios sus posibilidades de desarrollo, que vea el país en regiones y comprenda que hay que tener un crecimiento económico para tener un desarrollo industrial, que la mujer que venga sepa escuchar a los contrarios y sepa alternar con los contrarios, que no divida al país, que tenga en claro que hay una cultura muy fuerte y que respalda a nuestra sociedad, somos un pueblo muy bonito en una sociedad mexicana muy bonita que está muy agredida, que hay poderes fácticos con los que vale la pena entrar en diferencia y no en coincidencia, que vale la pena saber pintar rayitas y tener como faro vivir la ley”.

Una presidenta de la república, resaltó, debe signar con su actitud la famosa frase de protesta de cumplir y hacer cumplir la ley.

Mujeres, el 52 % de la lista nominal

Doig señaló que votar por una mujer es buscar un cambio en las políticas que siempre han sido pensadas y decididas por hombres.

“Ha predominado esa mentalidad masculina, pero debe cambiarse y debe hacerse un ajuste, es precisamente por todos estos cambios que han pasado, como la pandemia, que exigen pensamientos más sensibles para atender temas estructurales como el de la salud, necesitamos darle vuelta y hacer un cambio en la historia. Yo votaría por una mujer capaz, que tenga preparación académica, experiencia, inteligente, empática, íntegra, honesta, visionaria y que tenga una personalidad propia, porque es muy importante que no sigan a un hombre y que un hombre no las maneje, porque es donde se pierde todo”.

En análisis, Karla Doig Alvear reconoció que para la mujer ha sido difícil destacar debido al tema de la desigualdad que prevalece en nuestro país, por lo que se necesita a una mujer que tenga suficiente carácter para gobernar México.

Hada Rosabel Salazar Burgos, columnista de Debate, resaltó que el escrutinio público a que están expuestas las mujeres va más allá del ejercicio de rendición de cuentas que se debe exigir a cualquier persona que ocupe un puesto. “Creo también que tienen la obligación a que aludiera la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris: “… puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última”, agregó.

Asimismo, consideró que el hecho de que una mujer aspire a ser presidenta de la república no es ni justo ni injusto, sino lo normal, puesto que son el 52 por ciento de la lista nominal. Sin embargo, nunca votaría por una mujer por el hecho de ser mujer, sino que ejercería su derecho de elección por un proyecto de nación, por un perfil con experiencia en la función pública, en el ejercicio de gobierno, por un personaje que concite simpatía popular, pero también unidad entre sus pares y correligionarios, sin importar el género.