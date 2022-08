"Una vergüenza que actúe sin ética": AMLO se lanza contra The Washington Post por críticas a la 4T

"López Obrador debería estar más preocupado de lo que parece por el daño al prestigio internacional de México causado por las contradicciones entre su política energética y los compromisos climáticos internacionales del país", advirtió The Washington Post sobre AMLO .

Expuso que AMLO "heredó una versión modificada" del Tratado de Libre Comercio que Enrique Peña Nieto había negociado con Donald Trump: el T-MEC, que entró en vigencia el 1 de julio de 2020 y cuyos términos podrían ser violados por su política energética, por lo que " la administración de Biden no tiene más remedio que retroceder ".

En su editorial titulada "La política energética de México no le da a USA más remedio que retroceder", The Washington Post calificó al presidente López Obrador como "un peculiar populista" empeñado en rescatar la "gloria perdida de la nacionalizada industria petrolera de México".

En La Mañanera del 3 de agosto de 2022, AMLO consideró " una vergüenza" que The Washington Post salga en defensa de "saqueadores" de México, en alusión a quienes se oponen a priorizar el petróleo en su política energética.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra The Washington Post por publicar una editorial donde critica la política energética de la 4T , por lo que acusó al diario estadounidense de actuar "sin ética".

Raúl Durán Periodista

