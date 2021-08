"Unas retas del KOF, pero sin usar a Rugal": El Bronco felicita a gamers de Nuevo León por Día del Gamer

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", felicitó a los gamers del estado por el Día del Gamer ayer 29 de agosto.

Desde su cuenta oficial de Twitter, "El Bronco" aprovechó el Día del Gamer para pedirle a los amantes de los videojuegos que no inviten a sus amigos a bares ni antros, sino a jugar títulos como Pokémon Unite, Call of Duty o el clásico King of Fighter, "pero sin usar a Rugal".

En su publicación, el gobernador de Nuevo León incluyó una foto editada en la que aparece él mismo con un set gamer en una simulación de un stream.

"Quiero felicitar a los gamers de NL por ser su día, que se la pasen fregón y festejen desde su casa. No inviten a sus amigos a un antro o bar, invítenlos a que jueguen en línea al Call of Duty, al Pokémon Unite o unas retas en el KOF, pero sin usar a Rugal", escribió el mandatario estatal.

Imagen: Captura de Twitter

La peculiar felicitación de "El Bronco" a los gamers de Nuevo León provocó diversas reacciones entre los usuarios de Twitter.

Algunos le siguieron el juego al gobernador estatal con respuestas como: "Sin Rugal??? Uuyy así que chiste...", e incluso lo invitaron a jugar en línea "unas retas".

Otros, en cambio, criticaron la actitud despreocupada de Rodríguez Calderón y le exigieron que "se ponga a trabajar" para atender los problemas que aquejan a Nuevo León.

"El Bronco" se prepara para concluir su administración y ceder el cargo a Samuel García, quien tomará protesta como gobernador de Nuevo León el próximo 4 de octubre.