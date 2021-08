¡Unen fuerzas! SNTE respalda regreso a clases presenciales propuesto por AMLO

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el día de hoy al secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, por respaldar que docentes ya vacunados regresen a impartir clases presenciales en México.

De esta manera, al informar que se presentaría el plan para el regreso a clases de manera presencial a finales del mes de agosto, López Obrador aseguró que cuenta con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

"Agradecemos mucho al maestro Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del SNTE. Porque ellos han respaldado esta decisión de que regresemos a clases presenciales, porque es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas", manifestó.

Asimismo, AMLO garantizó que los niños y niñas estarán protegidos con protocolos sanitarios y que se actuará de manera rápida en caso de que se detecten contagios en el próximo regreso a clases presenciales.

"Vamos a actuar de manera muy responsable y va a haber protección y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela, con el apoyo de los padres de familia, de maestros y de las autoridades estatales", sostuvo.

También dio a conocer que ya se está trabajando para limpiar, rehabilitar y prepararlas los centros educativos para el regreso a clases presenciales de los niños, quienes han sufrido grandes estragos a nivel educacional por no regresar a clases presenciales.

"Es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas. Vamos a cuidar con protocolos sanitarios a las niñas y a los niños, pero es muy importante ya regresar a clases, para todos", reiteró el presidente.

AMLO insistió en la eficacia de la vacuna contra Covid-19 al asegurar que las personas que están muriendo, en su mayoría, son las que no han sido inmunizadas con la fórmula que ayuda a combatir el virus.

"Ha quedado demostrado que la vacuna protege y que aunque nos contagiamos tenemos más posibilidad de salir adelante si contamos con la vacuna, si estamos protegidos con la vacuna. Se puede probar que los fallecidos son personas no vacunadas, quien está vacunado puede ir incluso al hospital, pero no se agrava y lo más importante no pierde la vida", finalizó.