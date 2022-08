¡Uno más! Confirma AMLO que Carlos Joaquín trabajará en el Gobierno Federal al terminar gubernatura

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobernador Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se integrará a su Gobierno.

"Sí va trabajar con nosotros Carlos Joaquín (...) Sí, ya va trabajar (aquí), nos va ayudar. En este caso y no sé todavía en qué situación van a quedar los demás, depende de cada quien, pero en el caso de Carlos Joaquín sí", informó.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que el Gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, se incorpore a su Administración.

-¿Murat también?, se le preguntó.

"Alejandro Murat creo que se postuló como aspirante a la Presidencia", respondió.

Carlos Joaquín no sería el primer Gobernador no morenista que López Obrador invita a su Gobierno. El ex Gobernador priista Quirino Ordaz, por ejemplo, es Embajador de México en España.

En su momento, el tabasqueño también invitó al aliancista Antonio Echevarría, ex Gobernador de Nayarit.