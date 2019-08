Urge AMLO a IMSS tabulador salarial 

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Zoé Robledo, director del IMSS, que en menos de un mes esté establecido el nuevo tabulador salarial para impulsar a especialistas a trabajar en comunidades alejadas.



"Zoé, que se aplique de inmediato, que en menos de un mes (el tabulador) esté establecido, ni modo que te van a decir los del sindicato que no, o hay que pedirles permiso".





"Vamos a establecer un sistema de pago distinto, un tabulador nuevo, el que es pediatra y que quiere estar en Tuxtla y en la Ciudad de México, o en Villahermosa pues que se queda allá, es su derecho estar donde quiera, pero el que venga de pediatra a Benemérito va a ganar más que el que está en Tuxtla o en Villahermosa y el México", resaltó.

Durante su visita a la comunidad Benemérito de las Américas, Chiapas, aseveró que el sistema de salud está en crisis debido a un déficit de médicos, por lo que hay menos especialistas de los que el País necesita.

El Mandatario afirmó que el IMSS es el mejor sistema de salud del País, ya que el ISSSTE, sistema de la federación, está por los suelos.

#HospitalesBIENESTAR | El propósito de estos recorridos por #IMSSBIENESTAR es fortalecer lo que está bien y corregir lo que está mal: @zoerobledo en el Hospital Rural Benemérito de las Américas.#Chiapas https://t.co/irXjpIFMn7 — IMSS (@Tu_IMSS) August 22, 2019

"No es culpa del personal de salud, es que no era una prioridad y este sistema, aunque les parezca increíble, es el mejor de todo el sistema de salud, me refiero a la gente, porque el sistema de salud, del estado y de la federación, es decir, los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud, está peor el servicio, y el ISSSTE está por los suelos.



"Vamos a mejorar todo el sistema de salud, todo con dos vertientes, la atención a los derechohabientes en el seguro, en el sistema que se llama de régimen ordinario y en el ISSSTE, repito, merece una atención especial, las más de mil unidades médicas del ISSSTE", recalcó.

El pasado 18 de agosto, AMLO dijo que para garantizar que haya médicos especialistas en los centros de salud de las comunidades más alejadas, se hará una reforma al tabulador salarial del IMSS para pagarles más que a quienes se queden a trabajar en las ciudades.

Tras encabezar una visita al hospital rural de este municipio oaxaqueño, el Ejecutivo federal dijo que no se obligará a los trabajadores de la salud a emplearse en sitios lejanos, sino que se darán incentivos económicos.