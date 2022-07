Urge PAN a Zaldívar resolver caso de desafuero en Tamaulipas

Tamaulipa. -El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigencia, gobernadores, alcaldes y legisladores, urgió al Ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que se resuelva en definitiva el caso de desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En una carta, los panistas aseguraron que existe una tendencia de no dar resolución pronta a controversias de especial trascendencia, como en el que se implica a García Cabeza de Vaca.

"(Hay una) notoria discrecionalidad imperante en la resolución de ciertos casos y la inexplicable dilación en la respuesta que reclama el país de su Tribunal Constitucional", se afirmó.

"De ahí que es incomprensible que se postergue indefinidamente en la lista de asuntos para resolución el proyecto para el retiro de la inmunidad procesal de los servidores públicos locales, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, acerca de dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso de Tamaulipas en contra de poderes y órganos federales, el cual lleva más de un año en instrucción.

"Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban en claro: corresponde a los congresos locales determinar, en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local cuya función se encuentra protegida por la Constitución de la República."

Para el PAN, la Suprema Corte tiene la responsabilidad de reparar una flagrante violación federal a la Constitución, pero sobre todo de fijar el sentido lícito, válido y vinculante de una garantía que preserva el pluralismo político y la voluntad democrática de las soberanías estatales.

"No se trata de resolver solo si en el caso concreto fue lícita o no la actuación de la Cámara de Diputados, del ministerio público federal o del juez de control, al desconocer la determinación expresa del Congreso del Estado de no avalar la declaración de procedencia indebidamente iniciada en contra del Gobernador de Tamaulipas.

Desde la perspectiva de los panistas, el papel de la Corte es poner fin a todo conflicto, no postergarlo en la incertidumbre para evadir el costo político de decidir, o peor aún, por cálculos mezquinos de complacencia con el poder en turno.

"Respetuosamente subrayamos: no es admisible manosear los tiempos procesales para que los casos constitucionales queden formalmente sin materia. El curso del tiempo no es decisión, sino claudicación", se añadió.