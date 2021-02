Urge Presidente de Argentina a alzar la voz ante desigualdad

México.- En su visita al Senado, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, urgió a "alzar la voz" para superar la desigualdad social que queja a América Latina.



"Aliento la esperanza de que este sea el tiempo de que América Latina se ponga de pie", proclamó el abogado, "con una palabra revulsiva para cambiar el mundo, para hacerlo más justo y terminar con las discriminaciones".



Fernández fue acogido con notorio entusiasmo por los senadores de Morena, con quienes dibujó la "V" de la victoria tras pronunciar su mensaje.

El Mandatario salió de allí con una abeja de peluche que le obsequió el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, impulsor de las bondades de la miel; con un busto del prócer Belisario Domínguez que puso en sus manos el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar; y con un cuexcomate que le acercó la morelense Lucy Meza.

Alberto Fernández concitó uno de los aplausos más fuertes cuando aludió a la dignidad que debe tener la mujer en estos tiempos."Pero no son capaces de levantar la ceja contra Félix Salgado Macedonio", observó un senador."Este es el momento de alzar la voz. Si no, no habrá otro", advirtió el Presidente que pronunció dos mensajes: uno en una ceremonia previa de la que fue anfitrión el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, quien también habló de "alzar la voz" en favor de los más desprotegidos.En el salón de plenos, en presencia del Canciller, Fernández resaltó el hecho de que la pandemia había hecho más visibles la pobreza y la miseria que, de por sí, dijo, el capitalismo había generado.

"Un sistema profundamente injusto donde la distribución del ingreso se concentraba en muy pocos y la pobreza y la miseria se distribuía entre millones", deploró.



Fernández aclaró que no estaba sugiriendo "ponerle fin al capitalismo", pero el capitalismo, sostuvo, "debe tener un contenido moral que ha ido perdiendo en el tiempo".



"¿No es la hora de darnos cuenta de que no podemos seguir así?", insistió el visitante argentino.



"Este es momento de alzar la voz..., si no, no habrá otro".