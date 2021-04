Urge reforma al Poder Judicial, si no sigue Arturo Zaldívar será más de lo mismo: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfatizó que es urgente la reforma al Poder Judicial, y si para llevarla a cabo se requiere que Arturo Zaldívar permanezca dos años más como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), él está de acuerdo.

Durante La Mañanera de este 19 de abril, AMLO consideró que la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de Diputados sí es constitucional, a la vez que respaldó a Zaldívar como un "hombre íntegro" y "honesto", asegurando que prolongar su mandato sería de gran ayuda.

Yo entiendo que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados, mi opinión es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial", argumentó.

El mandatario abundó que si ya están por aprobarse leyes para combatir la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, y para llevarlas a cabo se requiere que Arturo Zaldívar continúe dos años más al frente de la SCJN, él apoya la extensión del periodo del cargo.

Si para llevarlas a la práctica (las nuevas leyes) se requiere que el actual presidente continúe dos años más, porque es garantía que esos cambios se van a realizar, yo estoy de acuerdo (...) es fundamental la reforma al Poder Judicial", subrayó.

AMLO añadió que no debe haber jueces, magistrados ni ministros que estén al servicio de "grupos de intereses creados", y no habrá nuevamente una oportunidad de impulsar una reforma como esta, pues si no se alarga el periodo de Zaldívar, quien lo sustituya significará "más de lo mismo".

"Si no se amplía el periodo (de Arturo Zaldívar), quien llegue va a significar más de lo mismo", es decir, "más de lo que significaba el antiguo régimen" y "no venimos a que las cosas continúen igual".

En ese sentido, acusó a los conservadores y la oposición de "hacer un escándalo y una bulla" de este asunto, porque asegura que "saben de lo que se trata", y recordó que en gobiernos pasados se aprobaron reformas que iban contra el beneficio del pueblo.

"Se rasgan las vestiduras diciendo que se afecta el marco legal, se les olvida de que en el Congreso en el periodo neoliberal hicieron reformas contrarias al poder popular (...) ¿Qué no fue en la Cámara de Diputados donde se aprobó la reelección?", cuestionó.

Ahora la inquietud es porque el Poder Judicial dejaría de estar al servicio de los potentados", añadió.

Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien envió al Poder Legislativo la iniciativa para ampliar la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte por dos años más.

El presidente de México ha argumentado que urge renovar el Poder Judicial debido al nepotismo que impera allí, pues ha repercutido en decisiones que afectan directamente al país.

El Senado de la República aprobó la noche del pasado viernes la propuesta de AMLO, dando pie a una nueva polémica que estremece a todo el sistema de impartición de justicia. Ahora la reforma se discute en la Cámara de Diputados, que se espera la ratifique debido a que la gran mayoría la tiene Morena.

La iniciativa del mandatario se da después de la lluvia de amparos contra la reforma eléctrica, de hidrocarburos y los megaproyectos de su sexenio que han sido avalados por diversos magistrados y jueces.