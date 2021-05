Urgen a candidato del PAN declinar a favor de Adrián de la Garza en Nuevo León

Nuevo León.- A una semana de las elecciones del 6 de junio, además de la violencia, también han aumentado las declinaciones de candidatos a favor de otros. En este escenario, usuarios de Twitter y hasta el mismo ex presidente Felipe Calderón Hinojosa pidieron al aspirante del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazábal, que se sume a la candidatura de Adrián de la Garza, postulante de la alianza PRI y PRD.

Durante las últimas horas, internautas hicieron tendencia a Larrazábal exhortándolo a que abandone sus aspiraciones políticas y se una a de la Garza a fin de que puedan vencer al suspirante de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, a quien acusan ser el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador tras que Clara Luz Flores cayera drásticamente en las preferencias electorales al salir a relucir la reunió que sostuvo con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere.

Tras que la candidata de Acción Nacional a la gubernatura de Guerrero, Irma Lilia Garzón Bernal renunciara y se sumara al de la alianza PRI y PRD, Mario Moreno, con el objetivo de hacer frente común contra Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio; muchos comenzaron a cuestionarse cuánto tardará el ex alcalde de Monterrey en hacer lo mismo considerando que está lejos de ganar el cargo de elección popular a diferencia de sus rivales del PRI y Movimiento Ciudadano.

En este sentido, Calderón Hinojosa al celebrar la declinación de Garzón Bernal hizo un llamado a todos aquellos actores políticos del PRI, PAN y PRD a que se unan a los proyectos políticos de sus contrincantes, donde sus rivales tengan oportunidad de vencer al partido Morena.

Mencionó, como caso especifico, a Fernando Larrazábal en Nuevo León, asegurando que este no esta en los primeros dos lugares de la contienda, por lo que lo mejor sería adherirse al voto de Adrián de la Garza.

No obstante, ya desde la semana pasada con la creciente ola de renuncias y añadiduras a candidaturas, el ex diputado panista aseguró que no abandonaría su postulación desechando la idea de añadirse a otro de los candidatos.

En las plataformas virtuales, hay quienes aseguran que durante este fin de semana Larrazábal anunciara su declinación en pro del priista.