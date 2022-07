Usa AMLO agencia de viajes ligada a funcionarios de Presidencia y "Estafa Maestra": MCCI

"Desde entonces, los pasajes no son adquiridos directamente con las aerolíneas, sino que son comprados a través de Accesturismex , la cual también se encarga del hospedaje , pero omite informar el hotel con el que se contrata el servicio", detalló MCCI.

Cabe recordar que el presidente AMLO decidió no utilizar aeronaves oficiales ni los servicios del Estado Mayor desde que inició su gobierno, por lo que se traslada en vuelos comerciales a sus giras de trabajo.

El primer contrato que obtuvo "Accesturismex" fue por 3 millones 879 mil pesos , y el segundo por 3 millones 965 mil pesos , sumando un monto de 7 millones 844 mil pesos. Además, en 2019 la Presidencia hizo pagos por al menos 887 mil pesos a la agencia, aunque no hay contratos públicos al respecto. MCCI también destacó que al cierre de junio de 2022 la empresa ha emitido facturas por 100 mil pesos.

Raúl Durán Periodista

