Ustedes no aman a México, ustedes aman a AMLO: arremete Chumel Torres por militarización de la Guardia Nacional

México.- El youtuber Chumel Torres se fue contra los seguidores del presidente AMLO, luego de revivir imágenes donde varios de sus cercanos, y adeptos de Morena, se manifestaban en contra de la militarización de México durante los sexenios anteriores.

Chumel Torres publicó en su cuenta de Twitter un collage que muestra imágenes, incluso del mismo Andrés Manuel López Obrador, manifestándose en contra de la militarización del país, donde incluso se convocaba a reuniones en el Zócalo de la Ciudad de México.

En este sentido, el presentador acusó a los seguidores de Andrés Manuel de no preocuparles genuinamente México, sino sólo ser un reflejo de amor por el actual mandatario, quien promoverá un decreto para que la Guardia Nacional, órgano de seguridad civil, pase a ser responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“¿Y los tuits? ¿Y las marchas? ¿Una pancartita al menos? ¿No? ¿Nada? Ya quedó claro que ustedes no aman a México, ustedes aman a AMLO”, escribió Chumel Torres junto al collage que muestra a Andrés Manuel e incluso a Mario Delgado, actual líder de Morena, rechazando la militarización.

En otra publicación, Chumel Torres condenó de la incongruencia de la llamada Cuarta Transformación, debido a que en el pasado condenaron la militarización, y ahora con el nuevo decreto no se pronunciaban en contra de la propuesta de AMLO.

“Mi pedo no es que justifiquen la militarización, mi pedo es que siempre la condenaron. La congruencia es el arma más letal contra la 4T”, aseveró el comediante.

¿Qué propone AMLO?

El nuevo "decretazo" anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional (GN) pase al Ejército viola flagrantemente la Constitución y agudiza la militarización del País, por lo que deberá ser impugnado y frenado por la Corte, consideraron investigadores, especialistas, activistas y políticos.

López Obrador informó ayer que publicará un acuerdo para que el control de la GN pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque la Constitución establece que se trata de una institución policial de carácter civil.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que este acuerdo sobre la Guardia Nacional no es un acto autoritario y tampoco una traición a las funciones del Poder Legislativo.

“No (es una traición al Legislativo). Si hay alguna violación (a las leyes), para eso está el Poder Judicial, ya no es como antes. Antes, el Poder Judicial dependía del Ejecutivo, había simulación, el poder de los poderes era el Ejecutivo.

Te recomendamos leer:

Confesiones de Pío sobre 'videoescándalos' dejan mal parado a AMLO: Loret de Mola

Sedena realiza puente aéreo con Cuba en apoyo a incendio

Se vienen tiempos difíciles: advierte diputado Rubén Moreira por aumento en la inflación

"Pero no voy a rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi conciencia, si esto es bueno para el pueblo y no les gusta a las minorías, vamos para adelante", expresó.