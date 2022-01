Usuarios difieren de AMLO y sí apoyan videojuegos en menores

Además, recomienda puntualmente no usar micrófono ni cámara, no compartir ubicación, reportar las cuentas agresivas o sospechosas y mantener la configuración de seguridad para niños “control parental”. En el caso de los menores de edad, el Gobierno recomienda que jueguen de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Si se detectan conductas de acoso, violencia o amenaza contra niñas, niños y adolescentes mientras juegan, se puede hacer un reporte al 088.

El 20 de octubre de 2021, una vez que la autoridad federal dio a conocer la relación entre el secuestro de tres menores con el videojuego Free Fire, se publicó un decálogo de recomendaciones para el uso de videojuegos. La Segob recomienda: No jugar ni chatear con desconocidos, establecer horarios de juego, no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevas para jugar, no proporcionar datos personales ni datos telefónicos ni datos bancarios.

Los participantes del sondeo, consideraron en su mayoría, que los menores de edad sí deberían seguir jugando videojuegos, el 58 por ciento así lo opinó. En tanto, el 33 por ciento dijo que no y un 10 por ciento dijo que no sabe. Al ser cuestionados del porqué de su respuesta opinaron que “bajo una supervisión sí”, “sí, pero siempre y cuando sea adecuado para la edad de los niños”, o dijeron que “coadyuvan a explorar y desarrollar sus aptitudes; además en tiempos de confinamiento constituyen un medio de distracción” o que “solo en la familia deben decidir los padres e hijos”, (Pregunta 3).

La mayoría de los entrevistados en este sondeo no están de acuerdo con los dichos del presidente, al menos así lo consideró el 59 por ciento, mientras que el 39 por ciento dijo que sí está de acuerdo y el 2 por ciento dijo que no sabe. Algunas de las opiniones indicaron que “hay videojuegos de muchos tipos. Algunos de ellos son educativos” o que “no todos son violentos y ayudan a adquirir otros conocimientos”. En contraste, otras personas mencionaron que “no toda la culpa la tienen los videojuegos, la falta de valores y las ganas de tener dinero sin esforzarse genera que los jóvenes se metan en el mundo de las drogas y violencia”. (Pregunta 1).

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.