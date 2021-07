Usuarios reclaman que INE cobre multa de 55 mdp a Samuel García, pero sólo 40 mdp al PVEM

México.- A través de redes sociales, diferentes usuario mostraron su inconformidad luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), diera a conocer las multas a las que se hicieron acreedores Samuel García Sepúlveda, gobernador elector de Nuevo León y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por delitos durante la veda electoral.

Transcendió que el INE otorgó una multa a Samuel García por 55 millones de pesos, mientras que el PVEM una multa por 40 millones de pesos, lo que causó revuelo en redes sociales al cuestionar los parámetros que se consideran al castigar los delitos electores, debido al trasfondo de ambos ilícitos.

“Increíble. El Partido Verde pagó un millón de dólares a influencers para violar la veda electoral. El INE les quiere poner una multa de solo $40 millones. Mariana Rodríguez apoyó a su esposo en campaña. Y el INE la quiere multar con 55 millones de pesos. No tienen vergüenza”, escribió Jorge Álvarez Máynez, militante del Movimiento Ciudadano, mismo partido al que pertenece Samuel García.

Varios usuarios respaldaron el planteamiento de Álvarez Máynez, indicando que Marina Rodríguez sólo estaba ayudando a su esposo durante su campaña electoral, contrario al PVEM que pagó que varios influencer y famosos para que promovieran al partido en las elecciones del pasado 6 de junio.

Sin embargo usuarios recordaron que el delito cometido por Samuel García, se debió a que Marina Rodríguez es un nombre registrado como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que la contratación de la influencer para la promoción de su esposo, debía ser reportada durante la campa a la gubernatura de Nuevo León.

Si sabían que Mariana Rodríguez es una marca? O sea ella registró su nombre al IMPI”, respondió @Gabrielalvs7 a la publicación de Jorge Álvarez.

Multas del INE

A través de redes sociales, Samuel García dio a conocer que sería multado por el INE debido al ilícito que cometió durante la campaña a la elección del 6 de junio, el cual involucraba a su esposa Mariana Rodríguez po una serie de publicaciones que la influencer hizo en su cuenta de Instagram.

“Me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos (…) Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, “valen” 27 millones y una multa de 55 millones de pesos”, mencionó Samuel en Twitter.

Por su parte, el PEVM también fue notificado sobre la multa que deben enfrentar al haber cometido ilícitos en durante la veda electoral por los spots que pagó a cerca de 90 influencers a pocos días de realizarse las elecciones.

El PVEM habría gastado un millón de dólares para pagar dichas campañas, sin embargo el INE determinó que la organización debería pagar sólo 40 mdp, así como cancelar por un año sus prerrogativas por radio y televisión.