Utilizan cartones y artículos falsos como guerra sucia electoral en México

México.- Confundir, manipular e influir en la percepción del ciudadano sobre un candidato es la guerra sucia que ha tomado fuerza en la reciente campaña electoral.

Páginas de internet o de Facebook que no muestran a sus directivos o propietarios utilizan cartones editorialistas y artículos falsos, algunos incluso de esta casa editorial para lograr este cometido.

Ricardo Bobadilla, cartonista de Debate y otros medios de comunicación, compartió en entrevista que si bien ya con anterioridad se hacía este ejercicio de desinformación, durante el periodo electoral se ha incrementado, sobre todo en la agenda política. Añadió que no solo se trata del plagio y la manipulación de sus trabajos, sino que es un acto que puede impactar negativamente en el ciudadano.

Joaquín Osorio Goicoechea, académico integrante del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, de la Universidad Iteso, explicó que este tipo de campañas ensucian mucho más la presentación pública de los candidatos, mientras que Armando Zacarías Castillo, académico de la Universidad de Guadalajara, añadió que las redes sociales están estableciendo líneas de información, a veces muy altisonantes y que no generan un diálogo de análisis.

Agenda política

Ricardo Bobadilla, cartonista de esta casa editorial, compartió en entrevista para Debate que existen algunas páginas de internet, de Facebook, que están tomando los cartones de algunos compañeros y les cambian los textos e inclusive las caras de los personajes que ellos dibujan.

Señaló que estas páginas tienen a algún dibujante y esta persona hace el dibujo de otro personaje y se lo pone al otro cartón, pero cambiando el sentido, la opinión del editorialista original, es decir, del cartonista o del autor.

Añadió que si bien su agenda es de humor, sí ha detectado por lo menos dos cartones cambiados, aunque agregó que esta acción ocurre sobre todo en aquellos compañeros que crean cartones de agenda política.

Bobadilla señaló que esta mecánica ya se veía con anterioridad, sin embargo, añadió que ahora con el proceso electoral, sí ha habido más cartones, inclusive algunas páginas de internet.

“En primera instancia están robando nuestro trabajo, porque un cartón editorial te lleva horas de esfuerzo y además de análisis y de, inclusive de la historia misma del cartonista, porque el cartonista tiene un historial de opinión sobre muchos temas y cuando alguien hace eso, inclusive les dejan la firma”, apuntó.

Lo anterior, dijo, se plasma como si el mismo caricaturista estuviera opinando lo que ellos quieren. Ricardo Bobadilla destacó que lamentablemente el lector no tiene cuidado de si es original el cartón o no, porque como es de esperarse, el lector consume nada más y no está verificando si es el autor quien está opinando realmente o si alguien lo modificó, porque no son expertos en el tema.

Destacó que como de alguna manera el cartonista tiene su influencia como opinador, quien lo sigue puede formar una opinión equivocada.

Para evitar lo anterior, compartió que sus cartones, solo se encuentran en las páginas oficiales de los diarios, entre ellos Debate y La i y algunas otras veces en sus redes sociales oficiales.

Ricardo Bobadilla, cartonista de Debate, publicó el 26 de abril del 2021 en el periódico La i un cartón de “¿Quién entiende a la Yoyis?”, una respuesta a la serie de cartones falsos que circulan actualmente por motivo del periodo electoral.

Durante el debate a gobernadores organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el candidato, Ricardo Arnulfo Mendoza, del Partido Encuentro Solidario, mostró una portada falsa de Debate donde señala a otro candidato por corrupción.

Campañas sucias

Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, señaló que la forma en la que se amplifica el fenómeno de los cartonistas es muy interesante porque ellos desempeñan una línea de comunicación que tiene el medio para el que están trabajando.

Descontextualizar esa línea editorial, sacar la caricatura o el cartón político que realiza un cartonista y colocarlo dentro de las redes sociales, evidentemente dijo que pierde el sentido y la forma en la que se puede interpretar dentro de las plataformas digitales, sin el contexto editorial en el medio, se presta a interpretaciones muy diversas que probablemente el cartonista no tuvo la intención de hacer.

Destacó que el cartón en sí mismo, así como cualquier pieza editorial, en sí misma, son elementos suficientemente importantes en la dimensión de lo que están comunicando, pero cuando los descontextualizan, entonces sí queda a una interpretación muy diversa por las audiencias.

Joaquín Osorio Goicoechea, académico integrante del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la Universidad Iteso, señaló en entrevista para Debate que si a alguien le llega un cartón y lo ve, puede pensar que es el original sobre todo si hicieron la trampa de dejarle la firma.

El experto en ciencias políticas y gestión pública destacó que es delicado sobre todo si el autor de ese cartón toma cartas legales sobre la mesa, lo que podría ser un proceso muy cansado, pero afirmó que donde alguien se defienda en serio o en términos legales, no le va a ir bien a la persona o al grupo o partido que quiera trata de engañar a la gente.

“No le va a ir bien nunca a alguien que quiere engañar, menos, no solo emitir una noticia falsa, algo falso, pero alterar el sentido de una comunicación, como puede ser un cartón, no solo un artículo, un cartón, una caricatura, es meterte con los derechos de autor”, reflexionó.

Además, agregó que lo anterior también afecta la imagen de las personas, que abusan de su posición y habla de cómo están sus campañas como para alterar el sentido de una caricatura, de un cartón y un artículo.

Noticias falsas

Armando Zacarías Castillo, del Departamento de Estudios Políticos en la Universidad de Guadalajara, destacó que el procesamiento de información falsa, o, en todo caso, de información no confirmada que se genera a través fundamentalmente en las plataformas digitales de las redes sociales, tiene un efecto importante porque el número de usuarios de las plataformas digitales y de las nuevas tecnologías es mucho mayor que el que en otros momentos tuvieron las audiencias consumidoras de información de los medios que ahora se denominan tradicionales, como televisión, radio y prensa.

“Las redes aglutinan a una audiencia muy específica sobre un tema, o sobre una persona y dentro de esa estructura de las redes sociales hay muy poca posibilidad de establecer alguna suerte de análisis distinto”, apuntó.

Al respecto, detalló que concentran a un grupo muy importante de personas, siguiendo una línea o un candidato o una perspectiva y se comparten en la red de esa manera la información y ahí suceden los fenómenos, sobre todo de acercamiento y de arraigo de los seguidores.

Sin embargo, analizó que en ese contexto hay muy pocas posibilidades de establecer una dinámica distinta de intercambio de opiniones ni tampoco significa que el consumo de estos datos tenga un efecto fundamental en quienes están recibiendo esta información, pero añadió que sí es un elemento que por lo menos genera duda o genera distracción entre quienes están viendo la información. En este momento, ante ese panorama, dijo que hay un elemento de verificación de las audiencias en los medios tradicionales.

“Entre redes se están estableciendo líneas a veces muy altisonantes entre unos y otros, pero no tenemos un diálogo propiamente dicho o un análisis propiamente dicho al interior de las redes, esto no es una situación nueva, como decía, lo que es nuevo es la amplitud”, reafirmó.

Competencia desleal en redes sociales

Joaquín Osorio Goicoechea, académico integrante del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la Universidad Iteso, señaló en entrevista para Debate que tanto para candidaturas locales como diputaciones federales y gubernaturas, estudios han dejado muy claro que es muy poco lo que influyen ya las noticias falsas, sobre todo porque muchos candidatos lo utilizan como parte del mecanismo de la competencia, a veces no tan leal, de denostar a los candidatos contrarios.

“Es parte de una campaña, es parte de la comunicación en las campañas y en todo el mundo, no solo en México, solamente. Aunque no es la mejor parte porque yo creo que también ya llega un momento en el que los electores estamos cansados de que se ataquen unos a otros”, consideró.

El especialista en Ciencias Políticas y Gestión Pública consideró que el que un candidato le tire a otro candidato y le saque sus trapitos sucios no abona demasiado, aunque sí puede decepcionar a algunos electores.

Osorio Goicoechea explicó que en realidad mucha de la fuerza que puede tener un candidato en su posicionamiento, tiene que ver desde su proceso de cómo es elegido, si tiene el soporte del presidente estatal o nacional de su partido y de un grupo político.

“Yo creo que una de las cosas que pueden contribuir más es si alguien ha tenido ya un cargo de representación y su desempeño, eso yo sí creo que puede influir, es decir, si un presidente municipal tuvo un buen desempeño en un periodo de tres años y quiere reelegirse, lo más probable es que repita, pero si tuvo un mal desempeño, no lo va a querer nadie”, aseguró.

Consejero presidente del INE

Lorenzo Córdova alertó sobre dos de los más importantes riesgos del proceso electoral, entre ellos la proliferación de noticias falsas que distorsionan la realidad y la polarización en el ambiente político, agravado por la intolerancia.