VIDEO VIRAL: Discute Gerardo Fernández Noroña con ciudadano que le llamó corrupto en AICM

CDMX.- El Vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña protagonizó un video discutiendo con un ciudadano que le pidió usar cubrebocas en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El líder petista de 61 años, aliado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por unos instantes perdió la calma y encaró al hombre que en repetidas ocasiones le solicitó ponerse la mascarilla.

Ante los reclamos, Gerardo Fernández Noroña respondió que "en México no es obligatorio usar cubrebocas", sin embargo, el ciudadano continúo con la insistencia de que portar el tapaboca es su obligación.

El funcionario aliado de la 4T que ha declarado abiertamente sus intenciones de contender por la presidencia en 2024 comenzó a disminuir su distancia con relación al ciudadano, mismo que en todo momento retrocedió con apariencia atemorizada, pero que se atrevió a llamarle "corrupto".

"No se me acerque porque no trae cubrebocas", dijo el quejoso con un tono de voz endeble, mientras Gerardo Fernández Noroña a su vez le pedía no faltarle el respeto.

Tras el esto, el diputado expresó en tono de burla: "hazte a metro y medio de mí, hasta a metro y medio", hecho que generó risas en una de las personas que presenciaban la situación en las instalaciones del AICM.

No es la primera ocasión que Gerardo Fernández Noroña se ve involucrado en polémica. Basta recordar cuando el pasado 23 de septiembre, durante un discurso en la Cámara de Diputados, paró el dedo de en medio tras las fuertes críticas e interrupciones que le hacía la bancada del PAN.