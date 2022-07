VIDEO. Gobierno de AMLO 'detiene' a 'Alito' Moreno tras volver de gira por USA

México.- Este lunes 25 de julio el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que, por segunda ocasión en quince días, fue retenido tras regresar a México de una gira laboral.

Fue en su cuenta verificada de Twitter '@alitomorenoc' donde el político tricolor mejor conocido como 'Alito' Moreno dijo que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) le retuvieron al volver de un viaje de trabajo por Estados Unidos, donde se reunió con legisladores y realizó otras actividades.

"Una vez más, el Gobierno de México intenta entorpecer mi ingreso al país, sin importar que este procedimiento sea absolutamente ilegal. Creen que así nos van a meter miedo, pero los seguiremos exhibiendo cada vez que lo intenten. ¡Están desesperados!", publicó el líder priista.

El texto fue acompañado por un video en el que se observa a Moreno Cárdenas, el senador y ex candidato a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastelum, así como un abogado, quien encabezó una breve discusión con el agente migratorio.

"Usted es trabajador del Estado mexicano, no del presidente de la República (AMLO). Usted trabaja para el gobierno mexicano, para todos los mexicanos", dijo el licenciado en derecho mientras una voz pidió detener la grabación del clip bajo el argumento de que es área federal.

En otra publicación 'Alito' Moreno denunció "persecución política" por parte del gobierno de López Obrador, a la vez que dijo, la Cuarta Transformación (4T) "no respeta la ley" plasmada en la Constitución Política.

"No nos van a callar, este Gobierno no nos va a asustar ni a intimidar. El mundo entero comienza a poner los ojos sobre México y a darse cuenta de cómo están intentando vulnerar nuestro régimen democrático. No vamos a permitir que destruyan el país", publicó el presidente del PRI junto al segundo metraje.