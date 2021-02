VIDEO. Presume el PRI que con ellos la luz y otros servicios no fueron problema

México.- Como ya es costumbre en México previo a un periodo electoral, la lucha política entre partidos no da tregua, en esta ocasión fue el Revolucionario institucional (PRI) quien lanzó un spot con una dura crítica al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el apagón que dejó sin energía eléctrica a millones de personas.

Además, como punto fuerte del video, el tricolor presumió que durante sus años en la administración federal “nunca fueron problema" los servicios básicos, incluyendo la luz. Recordemos que el último sexenio que estuvieron en el Ejecutivo Federal fue del 2012 al 2018, con Enrique Peña Nieto.

Para rematar el tema, consideraron que los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional, partido de AMLO, están marcados por "incapacidad, improvisación e irresponsabilidad".

No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza", se puede escuchar en el video, como clara referencia a una de las frases características de Morena.