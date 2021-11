VIDEO. Reciben a AMLO en Washington entre porras, banderas y el 'Cielito Lindo'

Por lo menos diez migrantes acudieron a la embajada de México en Washington, Estados Unidos, para recibir al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien sostendrá una cumbre trilateral con sus homólogos Joe Biden (USA) y Justin Trudeau (Canadá).

Los mexicanos esperaron al fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con una bandera tricolor, sombreros e incluso un cartel con las siglas del político nacido en Tabasco, solo que en lugar de la letra 'o' plasmaron un corazón rojo.

Un video publicado en Twitter por la cuenta @ELBARON_NEWS muestra el momento en que AMLO llegó la noche de este miércoles a la embajada mexicana. Varias camionetas de lujo, algunas con torretas de policía, fueron los vehículos que habrían escoltado al presidente en territorio estadounidense.

Los migrantes recibieron al convoy con la ya típica frase "es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador", misma que repitieron todos en coro para mostrar su afinidad al funcionario que ocupa el Ejecutivo Federal en su país.

Otra consigna que repitieron los integrantes del grupo fue "no estás solo, no estás solo", pero a pesar de acercarse a los vehículos que transportaron a AMLO, no lograron verlo de cerca.

El Presidente de México partió la tarde de este miércoles desde Cancún, Quintana Roo a Washington, para descansar unas horas y encontrarse con sus símiles de Estados Unidos y Canadá como parte de La Cumbre de Líderes de América del Norte.

Tras la primera reunión presencial de López Obrador con Joe Biden, se reencontrará con la Vicepresidenta Kamala Harris, a quien conoció en junio pasado en Palacio Nacional, recinto histórico usado por el mandatario como centro de operaciones y residencia.