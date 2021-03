VIDEO. Ricardo Anaya llama "loco" a AMLO por no usar cubrebocas en pandemia

CDMX.- En su más reciente video el excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, consideró "una locura" que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no use cubrebocas.

Anaya vs AMLO

En un nuevo capítulo de su recorrido por México, en lo que parece ser una imitación de la 'eterna' campaña que hizo el actual mandatario, el político de extracción panista recorrió en combi y Metro desde el Edomex hasta la Ciudad de México. Su ruta fue desde Ixtapaluca hasta a Gustavo A. Madero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Asegura AMLO que reforma a la Ley de la Industria eléctrica no es "una expropiación"

Durante su viaje acompañó a 'Yadira', trabajadora de salud en la clínica 41 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde aplica pruebas contra el Covid-19.

El trayecto inicio a las 4 de la mañana, hora en que la mujer se levanta a diario para alcanzar su hora de entrada usual: las 7:00 horas. Tan solo media hora más tarde salieron de la vivienda para llegar a las 5 al sitio donde los recogería su primer transporte, una combi.

Mientras se encontraba sobre el automóvil se mostró con "mucho gusto" porque no había una sola persona sin usar correctamente el cubrebocas. "No hay una sola persona que le haga caso a López Obrador en su locura de no usar el cubrebocas".

La gente va cansada, pero siempre muy amable con nosotros”, destacó.

Leer más: Coalición PRIAN-RD es una suma de debilidades: Fernando González

A las 5:45 horas, Anaya Cortés y Yadira arribaron a la a la estación del Metro en Santa Martha, para trasladarse a Pantitlán de la línea 1, de ahí a Balderas, luego a 18 de Marzo y finalmente a Lindavista.

Al final del video, el panista se mostró agradecido con todo el personal de salud por la importante labor que han desempeñado durante la pandemia por Covid-19.

Viajé con Yadira en combi y metro para mostrar y reconocer su esfuerzo y el de miles de integrantes del personal médico.



Me dio gusto ver que NADIE hace caso a AMLO en su locura de no usar cubrebocas.



¡Muchas gracias al personal médico que trabaja sin descanso por nosotros! pic.twitter.com/0LeUAugPqa — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 3, 2021