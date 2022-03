VIDEO. Senadora de Morena...¿duerme? en plena discusión sobre propaganda política

CDMX.- No es la primera vez, pero nunca deja de ser divertido cuando un legislador o legisladora se duerme en plena sesión, esta ocasión fue el turno de la senadora de Morena por Zacatecas, Soledad Luévano.

Fue esta tarde cuando la política fue grabada en su curul sin poner atención a la discusión que se llevaba a cabo por el dictamen que busca dar luz verde a los miembros del Congreso de la Unión para promover la revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las redes sociales no perdonaron a la morenista y de inmediato viralizaron el video con la afirmación de que se encontraba dormida justo cuando hablaba el Coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

Leer más: Monreal pide a senadores de la 4T no faltar a sesión donde votarán promoción de la revocación

Ni las fuertes expresiones de su compañero, ni los aplaudos generalizados fueron suficientes para sacar reacción alguna a Soledad Luévano, quién poco después usó sus redes sociales para dar su versión de lo sucedido.

"¡Es mentira! @lopezdoriga. No tenía ánimos de contestar pero no voy a permitir que me difamen. Difunde usted un vídeo donde dice que me dormí en plena sesión y eso es mentira", publicó en su cuenta de Twitter "@SoledadLuevano".

En otros tweets explicó que en los últimos días la ha pasado mal por problemas de migraña, pero que se comportó profesional y no pudo faltar a la sesión del miércoles 16 de marzo porque habría votación sobre el tema mencionado.

"Durante más de 7 horas escuché las necedades del PRI y del PAN, cuando ya no aguantaba me recargaba en mi escaño para tomar aire y aguantar otro poco", escribió.