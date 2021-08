VIDEO. Vicente Fox se burla de AMLO "cantando" al lado de Calderón y Peña Nieto

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada se burló de los resultados de la consulta popular del 1 de agosto compartiendo un video en el que aparece "cantando" junto a los ex mandatarios federales Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

El primer domingo del mes de agosto el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la primera consulta ciudadana institucional en la que se le cuestionó a los electores si estaban a favor o no de que se esclarecieran decisiones tomadas por ex funcionarios mexicanos del pasado.

No obstante, para poder que la misma adquiriera carácter de vinculatoria tenía que registrar una participación del 40% del Padrón Electoral y únicamente consiguió poco más del 7%

A través de su cuenta oficial de Twitter, el panista subió un video en el que los últimos tres expresidentes mexicanos del PAN y el PRI cantan al unísono "U Can´t Touch This" de MC Hammer, la cual traducida al español significa "no puedes tocar esto", en referencia al resultado del ejercicio de participación ciudadana.

Vicente Fox Quesada ha sido critico de la consulta popular desde que esta se anunció el año pasado. Conforme se fue acercando el 1 de agosto, el panista llenaba sus plataformas virtuales con publicaciones donde se mofaba de la consulta popular, asegurando que participarían pocos electores en la misma.

Incluso llegó a "aceptar" la consulta, pero pidiendo que se incluyera al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y del desabasto de medicamentos para niños con cáncer.