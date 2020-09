Va Citlalli Hernández por la reconciliación en Morena

Sinaloa.- En entrevista exclusiva para EL DEBATE, Citlalli Hernández Mora, aspirante a la Secretaría General de Morena, afirmó que el principal reto de su partido en esto momentos es lograr la reconciliación en medio de la pluralidad por la que atraviesa.

Y es que aun cuando entre los fundadores de Morena están muchos compañeros y compañeras sin antecedente partidista que prácticamente nacieron y se formaron en Morena, como ella, “también están muchos compañeros valiosos que llegaron de otros esfuerzos políticos, que se fueron sumando después de que se fundó Morena y en esa pluralidad de repente hay como una competencia entre los unos quieren desplazar a los otros y los otros a los unos”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Afirmó que es importante entender que el problema no es de dónde vienen esos personajes sino cómo llegan y hacia dónde van, pues “algunos llegan y entienden que es una nueva casa, con nuevas reglas y llegan con humildad, llegan a aprender, pero otros compañeros llegan prácticamente de manera avasalladora, con toda la vieja escuela que en Morena no queremos que predomine”.

Insistió en que el principal reto de Morena y su principal propuesta es la reconciliación. “Si logramos entender que somos muchos, pero estamos en lo mismo, lograremos generar la cohesión suficiente para fortalecer el partido y seguir caminando hacia adelante, ese es un reto enorme porque no se trata de desplazar a nadie sino más bien construir un partido entre esta pluralidad existente.

¿Entre esas personas que llegaron, hay algunos que le están haciendo daño al partido?

“Yo creo que hay personas que sí, que le hacen daño porque no entienden que acá hay nuevas prácticas políticas, porque no quieren renunciar a los viejos vicios, porque miran en Morena solo un botín electoral, solo un espacio para tener candidaturas, para tener espacios, porque llegan con un cierto oportunismo político, porque no hacen bien su chamba, porque han llegado a espacios de toma de decisión y no han acatado los principios más básicos de Morena, y esas personas nos van manchando”.

Afirma que Morena es un partido con mucho respaldo político, con mucha expectativa de la gente hacia ellos, pero admite que si no alimentan esa confianza y no son capaces de limpiar al partido de esas personas que no lo representan y que además lo traicionan en la práctica, se cometería un error.

“Si hay ese tipo de personas, pero son los menos, la mayoría somos gente buena, gente con buenas ideas, con la intención de construir un partido totalmente diferente, por eso es importante reconciliar entre quienes pensamos que Morena tiene que caminar hacia es lado”.

¿Algunas de esas personas que le hacen daño a Morena, algunos están buscando la Presidencia o la Secretaría General del partido?

“Yo creo que solo un compañero, no me gustaría mencionar su nombre. Es el que principalmente ha llevado a impugnación todo este proceso, ha hecho mucho daño porque ha golpeteado y porque ha llevado este proceso a que la decisión final la tomen los tribunales y no la militancia. Pero en lo personal yo respeto muchísimo a los compañeros que son aspirantes, me parece que todos abonan al proyecto, al movimiento, a la Cuarta

Transformación desde sus trincheras, la única diferencia es que unos me gustan más como compañeros y no me encantan quizá como dirigentes del partido porque no lo conocen bien o porque desdeñan a la militancia, o por sus alianza o tienen una visión muy tradicional de la política, pero a todo los respeto, todo son buenos compañeros y necesitamos todos construir esta nueva etapa del partido”.

¿A qué se compromete de llegar a la Secretaría General del Partido?

“Me comprometo a abonar muchísimo a la reconciliación, a provocar el diálogo político, a tender un puente entre las dirigencias y la militancia, a fortalecer y reconocer que la militancia es el motor del movimiento, a reorganizarnos en todos los sentidos, desde abajo y que Morena no sea un partido cupular, a que apueste y ponga el acento en su militancia, en la gente entregada que ha construido este partido y este movimiento, y me comprometo a ser supervisora del proceso electoral y la elección de candidatos, porque hay una exigencia muy sentida y muy importante de nuestra militancia y de nuestros simpatizantes: que no tengamos candidatos y candidatas que manchen nuestro nombre, que sean mal vistos por la sociedad o que sean mal vistos por la sociedad porque ya se conocen sus trayectorias y sus mañas, y que elijamos a gente honorable. Además de sacar de esta maraña a este partido para que siga siendo un partido al servicio de la transformación y acompañe al Presidente de la República”.

¿Cómo evitar que Morena se perredice?

“Me parece que el reto es que Morena no se convierta en un partido político más, que no se perredice pero que tampoco retome los viejos vicios del priismo, es decir, Morena no se construyó con los grandes presupuestos ni los grandes vínculos mediáticos, Morena se construyó desde abajo, y la mejor manera de evitar que no se convierta en un partido político más, con vicios de los otros partidos políticos que ya no solo están por los suelos sino que perdieron la legitimidad de la gente, es recuperar la esencia de nuestros movimiento”.

“Si lo más importante que tenemos es la militancia entregada, noble, que trabaja. En cada rincón del país hay un comité seccional o un comité de base, y Morena necesita regresar a sus bases, necesita fortalecer a su militancia porque es la mejor manera de no convertirnos en un partido más, porque lo que ha pasado en esos partidos es que se da una disputa del poder por el poder entre las cúpulas, entre distintos grupos, de intereses por la repartidera del poder, de los cargos y candidaturas”.

“Morena tiene que recordar que ser partido político es tan solo una herramienta que tenemos como movimiento social que nos permite participar en elecciones, llegar al poder y ponerlo al servicio de la gente”.

Reflejo de pluralidad

Sobre la participación de más de aspirantes en la renovación de la dirigencia nacional de Morena, la Senadora con licencia considera que esto no envía un mensaje de falta de consenso, sino más bien es un reflejo de la pluralidad que existe en Morena y la libertad que sienten los militantes de, a pesar de que no sea el mejor proceso posible, de participar.

Sin embargo, admite que sí habla de una falta de liderazgos, pues aun cuando había nombres ya cantados hay decenas de personas que se registraron, algunos estratégicamente y otros en el ejercicio de su libertad, pero refleja la falta de liderazgos únicos y fuertes que les permitan caminar hacia adelante.

“Pero creo que no está mal, todo mundo tiene derecho a participar. Lo que está mal es que el Tribunal nos haya provocado un escenario inequitativo porque igual un militante en cualquier parte del país probablemente sea mejor proyecto para dirigir el partido, pero por no ser conocido se le restan las posibilidades no solo de ganar sino de participar en este proceso”.

Proceso electoral

De cara a la elección de 2021, sostiene que la mayoría de las encuestan los colocan como favoritos y esto es un reflejo del trabajo de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador y existe la expectativa de seguir llevando este movimiento a distintos estados y lugares del país.

Sabe que son los favoritos para la próxima contienda, pero afirma que más allá de generar aires triunfalistas les toca asumir la responsabilidad de contar con la confianza de la ciudadanía.

“Si la mayoría de la ciudadanía le está dando la confianza a Morena, Morena tiene que responder en consecuencia y no aprovecharse. Necesitamos generar un proceso que permita tener a las y los mejores candidatos, no solamente ganar, sino perfiles con trayectoria ética, que no manche la trayectoria de nuestro movimiento”.

Recordó que el consenso y la encuesta son dos de los mecanismos que sus estatutos marcan para la elección de candidatos, y el reto es garantizar que las encuestas sean métodos confiables, abiertos, incluyentes y que midan el nivel de percepción de la gente, de honestidad.

De cara a las elecciones del 2021, la Senadora con licencia considera que Morena debe abrir algunos de sus espacios a representantes de movimientos sociales, es decir, tener candidaturas externas con luchadores sociales, defensores de víctimas, feministas, con una serie de movimientos.

“Necesitamos cuidar mucho el proceso porque hemos abierto las puertas a mucha gente, hemos sido muy generosos, pero hay algunos que prácticamente se metieron hasta la cocina y quieren cambiar todas las reglas y no se trata de esos, necesitamos ir fortaleciendo un Morena diferente y que la misma militancia condene a quienes traicionan al partido y el proyecto”.