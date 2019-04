Va Morena a elecciones envuelto en conflictos 

Ciudad de México.- Morena enfrenta conflictos internos en los seis estados donde habrá elecciones. La crisis en el partido ha suscitado cuestionamientos hacia la conducción política de la dirigente nacional morenista, Yeidckol Polevnsky, quien este año deberá ceder la presidencia.

En Puebla y Tamaulipas, los procesos internos de selección de candidatos morenistas fueron impugnados y se encuentran judicializados, a la espera de sentencias definitivas de los Tribunales Electorales.

El caso más mediático ha sido el de Puebla, donde se renovará la Gubernatura y cinco alcaldías.

Polevnsky ha sido señalada de impulsar indebidamente la candidatura de Miguel Barbosa en perjuicio del senador Alejandro Armenta. De hecho, Polevnsky pidió la renuncia de Armenta a Morena después de que el ex priista ventiló en los medios su inconformidad con el proceso interno de selección.

Apenas el 12 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral federal ordenó a la dirigencia morenista emitir una nueva resolución en la que argumente cómo asignó la candidatura a Barbosa.

Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal y asesor de los morenistas opositores a Polevnsky, ha emprendido una campaña contra Barbosa, a quien acusó ante la Fiscalía General de la República de lavado de dinero, fraude fiscal y enriquecimiento ilícito por la compra de dos inmuebles.

En Baja California, donde se renueva la Gubernatura y otros 30 cargos locales, uno de los aspirantes a la Alcaldía de Tijuana, Jaime Martínez Veloz, impugnó el proceso interno de selección de abanderado, que favoreció a Luis Arturo González Cruz, un ex priista cuyo nombre aún figura en el padrón de militantes del tricolor.

Ante el desaire, Martínez Veloz decidió brincar al PRD, partido con el que buscará, ya no la Alcaldía tijuanense, sino la Gubernatura del Estado.Mientras que en Tamaulipas, donde se elegirán 36 diputaciones, el proceso interno de selección morenista aún se dirime en el Tribunal Electoral federal.

Al menos 10 morenistas presentaron impugnaciones a la lista de 22 abanderados de mayoría relativa palomeados por la dirigencia del partido.

Rojas Díaz Durán, quien fue vicecoordinador de la campaña presidencial de López Obrador en la Segunda Circunscripción electoral -que abarca Tamaulipas-, afirmó que Polevnsky solapó que en la lista fueran incluidos "cachirules" cercanos al Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca.

El también ex asesor de Monreal detalló que, para afianzar su alianza con el Mandatario tamaulipeco, Polevnsky designó coordinador electoral de Morena en esa entidad a Marco Cruz Martínez, quien se desempeñaba como titular de Desarrollo Social del Gobierno de Durango, que encabeza el panista José Rosas Aispuro.

El jueves 11 de abril, a semejanza de la resolución judicial en el caso de Puebla, la Sala Monterrey del Tribunal revocó la lista de candidatos al Congreso de Tamaulipas y ordenó al partido fundar y motivar su integración y exponer las razones por las que excluyó a quienes se habían inscrito como aspirantes.

Polevnsky descartó entrar en un pleito con Díaz Durán, porque significaría, dijo, distraerse de los procesos electorales locales.

"El partido está en un crecimiento importantísimo y hay cosas que hacer, tengo el respaldo de mis compañeros. Ellos dicen 'la camarilla de Yeidckol', y no, la camarilla son ellos, yo soy dirigente de un partido, del partido más importante de este País, del partido en el poder, y bajo mi dirección es cuando López Obrador llega a la Presidencia de la República", afirmó en entrevista.

La dirigente acusó a Díaz Durán de formar parte de un grupo que busca entorpecer el triunfo de Morena en las elecciones del 2 de junio.

En Quintana Roo, donde se eligen 25 nuevos diputados locales, se han registrado desacuerdos entre la dirigencia nacional y la estatal, encabezada por Ricardo Velasco, misma que impulsó una alianza con el PT y el PVEM, que fue invalidad por la dirigencia de Morena, pero confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aunque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido ordenó invalidar el acuerdo de coalición, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral resolvió el 16 de marzo que dicha alianza se debía mantener en firme.

Además, morenistas locales han expresado críticas a la integración de la lista de candidatos al Congreso local, al considerar que se incluyeron perfiles cercanos al ex Gobernador Roberto Borge, preso por una acusación de lavado de dinero.

Entre los cuestionados se encuentran la ex priista Érika Castillo, hija de un dirigente de taxistas de Cancún, cuya candidatura al distrito 6 es litigada por Susana Hurtado, ex diputada del PRI y ex candidata al Senado por Nueva Alianza.

Otra cuestionada es Euterpe Gutiérrez, ex militante del PRI y el PRD, quien fue designada en el distrito 9.

También se ha criticado la candidatura de Juan Carlos Beristáin Navarrete al distrito 10, cuya designación habría sido resultado de la influencia de sus hermanas Laura Beristáin, alcaldesa de Solidaridad, y Luz María, ex senadora del PRD.

Para el senador José Luis Pech, ex dirigente del partido en Quintana Roo, la alianza con el PT e incluso el PVEM es un "compromiso" de Morena con otras fuerzas políticas que han actuado como aliadas en el Congreso para sacar adelante las reformas del Presidente López Obrador.

"Debemos recordar que en este periodo (de sesiones) nos vamos a poner a trabajar sobre reformas constitucionales que son importantes, y esto hace que Morena haya tenido que buscar también aliados políticos para poder avanzar las reformas que requerimos, y esto nos mete en una dinámica de compromisos políticos que deben de cumplirse", señaló.

En Durango, donde se renovarán las 39 Alcaldías, Morena formó una alianza con PT y PVEM, el Instituto Electoral estatal echó atrás la coalición, resolución que aún debe confirmar o revocar el Tribunal Electoral local.

Aunque Morena formó una alianza con ese partido y el PVEM, el Instituto Electoral Estatal la echó atrás, resolución que aún debe revisar el Tribunal Electoral local.

De no prosperar la alianza, la capital duranguense sería disputada entre Morena y el PT, partido que busca postular a uno de sus fundadores, el senador con licencia Gonzalo Yáñez. En tanto, Morena impulsa la candidatura del diputado local ex priista Otniel García Navarro.

En Aguascalientes, donde se elegirán 11 Alcaldías, morenistas impugnaron ante el Tribunal Electoral estatal el dictamen de la dirigencia de Morena en el que definió el registro de precandidatos que podrían participar en el proceso de selección mediante encuesta.