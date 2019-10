Va PRD por detener revocación de mandato y Presupuesto de Egresos

Ciudad de México.-Las bancadas del Partido dela Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, condicionó a Morena que de no aprobar recursos al campo y educación a comunidades indígenas, se anticipa que votarán en contra de las iniciativas presidenciales de revocación de mandato y de Presupuesto de Egresos 2020.

El integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), Ángel Ávila Romero llamó a todo el perredismo nacional a ser una oposición constructiva que ayude a generar respuestas a los graves problemas que enfrenta el país.





Durante la toma de protesta de los 125 comités municipales del PRD en el Estado de México, el dirigente nacional hizo un llamado a redoblar esfuerzos en la Cámara de Diputados y al Senado de la República para detener las dos iniciativas presidenciales.

Por unanimidad, el día de hoy en la Dirigencia Estatal del @prdedomex les tomamos protesta de ley y estatutaria a las Delegaciones Municipales. Hoy iniciamos la ruta de la renovación y el fortalecimiento. #PRDRenovaciónyFortalecimiento#PRDUnidosyOrganizadosVenceremos pic.twitter.com/rDPqY4jAkh — JAVIER RIVERA E. (@JavierRiveraE) October 6, 2019

“Hoy creemos que es muy importante que no caigamos en la trampa del Ejecutivo en el tema de revocación de mandato, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo para un período de seis años y lo que él busca es reafirmar su poder político a través de la estructura política de los Servidores de la Nación y generar clientela electoral para ganar elecciones. No le interesa resolver el tema de la pobreza, ni de la inseguridad y la economía del país”, refirió.



En una gira de trabajo en el Estado de México, Ávila Romero señaló “que hoy más que nunca México necesita una oposición crítica y constructiva; necesitamos que en el Presupuesto de Egresos se escuchen todas y cada una de las voces, de los gobernadores y de los municipios. Que sea una propuesta horizontal y no una imposición de las mayorías del partido en el gobierno”.



Agregó que este instituto político no puede permitir un presupuesto que siga lastimando rubros como educación, estancias infantiles, campo, entre otros rubros.



“Difícilmente va a ser un presupuesto en el cual se pueda confiar si no hay oídos abiertos, para este tema el PRD dará su voto en contra y llamará a realizar movilizaciones para hacer correcciones a lo que está presentando el mandatario federal. No vamos a dejar un presupuesto sin apoyo al campo, a los pueblos indígenas y a la educación”, concluyó.