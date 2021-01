Va Tanya Vázquez, mujer trans, por diputación federal con el partido RSP

Estado de México.- Una mujer trans y activista, Tanya Vázquez, quien forma parte del colectivo de Mujeres Trans famosas Toluca, se registró como precandidata como Diputada Federal en el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en el Estado de México.

La activista se registró como precandidata del Distrito 34 en Toluca, lugar donde tiene un comedor comunitario de ayuda a personas en situación de calle o pobreza y donde también es representante.

En entrevista con el medio Reforma, Tanya mencionó que se siente orgullosa de ser invitada por el partido de Redes Sociales Progresistas para ser precandidata y espera obtener la candidatura oficial ya que para ella, la comunidad trans y LGBT ha sido segregada de la vida pública y política en el país.

"Sería algo histórico en el Estado de México, sería la primera mujer trans en ocupar un cargo así, porque nunca se nos ha dado la oportunidad, se nos ha segregado de las instituciones públicas", comentó Tanya.

La activista espera los lineamientos y tiempos electorales para formalizar su campaña política la cual estará compuesta principalmente por mujeres.

Tanya Vázquez y acompañantes haciendo activismo social/Foto: FB

En redes sociales Tanya compartido un hermoso mensaje tras su precandidatura, donde menciona que lo importante es ayudar a los demás, además de que al principio se encontraba indecisa sobre aceptar o no pero al final dio el sí ya que "comprendí la urgencia respecto a la falta de representación de mujeres abiertamente diversas en los puestos de elección popular"

"Nunca me imaginé llegar a este punto de mi vida donde me convirtiera en precandidata de un partido político, estoy convencida de que el color o la trinchera no importan cuando de compromiso, ayuda y congruencia se trata."