Va a depender de él: AMLO confirma que Adán Augusto podría integrarse a su gabinete

Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la posibilidad de que Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, se integre a su gabinete formando parte del Gobierno Federal.

AMLO, quién ya habría invitado a Adán Augusto a sumarse a su gabinete, indicó que la decisión final para integrarse al Gobierno Federal dependerá del gobernador de Tabasco, quien termina su cargo como mandatario estatal hasta el año 2025.

“Pues sí, si existe, pero depende de Adán y además de la necesidad que se tiene de contar con un gobernador como Adán, pero sí existe. Yo tengo con Adán muy buena relación, no identificamos bastantes y depende de él y del pueblo de Tabasco”, declaró AMLO.

Leer más: ¡Pero no se va! AMLO revela que Leopoldo Gómez sería jefe de noticias en fusión de Televisa y Univisión

Andrés Manuel aseguró desde su conferencia matutina ofrecida en Villahermosa, Tabasco, y con la presencia de Adán Augusto, que un funcionario como López Hernández, le da mucha confianza, sobre todo como gobernador del estado de donde es originario el jefe del Ejecutivo.

El presidente indicó que las acciones que Adán Augusto ha realizado como mandatario en Tabasco, han sido buenas, debido a que ha sabido atender las necesidades de los ciudadanos.

“Mi opinión es que a mí me ayuda mucho el que Adán gobierne el estado, me da tranquilidad, ya hablé que me aligera la carga, son 32 entidades federativas y que yo pueda estar seguro que se va a atender a la gente, pues es muy importante para mí”, aseveró.

Va a una secretaría

El jefe del Gobierno Federal reconoció las cualidades de Adán Augusto como funcionario púbico, asegurando que su desempeño le podría valer ser titular de alguna secretaría dentro de su administración, a cual concluye en el 2024.

Leer más: México podría ayudar a Cuba con medicamento, vacunas y alimentos: AMLO

“Adán es un cuadro, un profesional, un buen gobernante, una buena persona, un hombre íntegro, una persona honesta, podría tener un buen desempeño en el Gobierno Federal, en una secretaría donde se necesitara”.

Estas cualidades le han valido a Adán Augusto ser una abanderado de la Cuarta Transformación y por consiguiente un digo representante del gobierno de AMLO para encabezar una dependencia del federal.