"Va a funcionar a la perfección": AMLO promete atención médica y medicamentos gratuitos en un año

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que habrá atención médica y medicamentos gratuitos en un año a más tardar con la implementación del IMSS Bienestar, el nuevo sistema de salud pública de México.

En La Mañanera del 9 de junio, AMLO fue cuestionado sobre por qué los medicamentos y la atención médica siguen costando en algunos lugares. Él reconoció que no es "nada sencillo" ponerle fin al problema en el sistema de salud de México, "más cuando se viene de un régimen corrupto".

Sin embargo, estimó que en máximo un año el desabasto de medicamentos quedará resuelto, y para entonces la atención médica también será gratuita y universal, esto como parte del llamado IMSS Bienestar, el nuevo sistema de salud pública que su gobierno está construyendo.

"Es el derecho a la salud, nada es sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto, yo no me puedo ir del gobierno -no quiere decir que me vaya a quedar-, no, yo considero que a más tardar en un año ya (...) en un año para atención médica y medicamentos gratuitos, todos", prometió AMLO.

El mandatario subrayó que el nuevo sistema de salud pública busca garantizar el derecho a la salud para todos los mexicanos, incluyendo atención médica con especialistas, análisis clínicos y medicamentos gratuitos. "Ese es el desafío que tenemos", dijo.

Destacó que el modelo IMSS Bienestar ha comenzado en Nayarit y su gobierno suma unos 16 estados con inventarios de sus unidades médicas, hospitales, personal que hay y falta, cómo está el abasto de medicamentos, el cual aseguró que se ha resolvido en un 90% actualmente.

"Ese sistema va a funcionar a la perfección, ese es el compromiso que tenemos, con todos los recursos, yo puedo decir hoy que ya tenemos 90% de abasto de medicamentos, no puedo decir 100, pero cuando llegamos no había ni la mitad, lo que había era una gran corrupción en la compra de los medicamentos, por eso se nos lanzaron muy fuerte, pero ya estamos a punto de resolverlo, y no pudieron los corruptos", aseveró.

"Ya tenemos ese compromiso muy claro: la atención médica para todos, independientemente que si tienes ISSSTE, que si tienes Seguro o no tienes; es universal, esto es Estado de Bienestar, el derecho a la salud", subrayó AMLO.