Va a juicio subasta de mansión de Zhenli 

CIUDAD DE MÉXICO.-Una jueza federal aceptó hoy revisar la legalidad de la subasta en la que el empresario Carlos Bremer adquirió la casa de Zhenli Ye Gon, ubicada en Las Lomas, por 102 millones de pesos.

Laura Gutiérrez de Velasco, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, admitió a trámite una demanda de amparo de Ye Gon para impugnar la venta mediante subasta realizada el pasado 11 de agosto por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes conocido como SAE.

La jueza negó a Ye Gon una suspensión provisional, por lo que no hay obstáculo legal para que la residencia asegurada en 2007 al presunto narcotraficante de origen chino sea escriturada en favor de la Fundación Butaca Enlace , que encabeza Bremer, dueño de Value Grupo Financiero.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos



Sin embargo, si el Poder Judicial eventualmente resuelve que la subasta fue ilegal, toda la operación inmobiliaria tendría que ser revertida.



El reclamo de Ye Gon quedó dividido en dos juicios. El 28 de agosto, el Juez Tercero de Amparo Penal, Augusto Mejía Ojeda, admitió la demanda en la parte que impugna la orden de aseguramiento de la casa -donde fueron encontrados 205.6 millones de dólares en efectivo-, así como la declaración de abandono en favor de la Federación.

Los recursos de la venta de la masión del empresario Zhenli Ye Gon se destinatán a becas de deportistas. | Cortesía



Ambas órdenes fueron emitidas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, que declaró el abandono en julio de 2007, cuatro meses después del cateo a la residencia.



El dinero fue repartido desde entonces entre la PGR, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial, pero la casa ubicada en Sierra Madre 515 había permanecido bajo custodia del Gobierno hasta que fue subastada.



Una eventual sentencia determinando ilegal la declaración de abandono de la casa también podría dar al traste con la subasta, pues fue mediante esta figura que el Gobierno se hizo con la propiedad.



Ye Gon argumenta que no fue debidamente notificado del inicio del procedimiento para el abandono, que fue publicado mediante edictos cuando él estaba en Estados Unidos, donde fue detenido, precisamente, en julio de 2007.



El juez Mejía consideró que lo relativo a la subasta no era materia penal, por lo que envió esa parte del expediente a los juzgados en materia administrativa.



Desde el 17 de octubre de 2016, cuando fue extraditado de Estados Unidos a México, Ye Gon está preso en el penal del Altiplano, acusado de importación ilegal de precursores químicos y lavado de dinero, entre otros delitos.



Aunque lleva más de doce años preso, aún no hay sentencia que lo declare culpable.