"Va a salir mucho más caro": Loret critica a AMLO por usar Banco del Bienestar para programas sociales

El conductor de Latinus apuntó que la nueva promesa de AMLO son las 2 mil 700 sucursales que tendrá el Banco del Bienestar, así que ya no habla de los 13 mil Centros Integradores que nunca existieron.

"Fuentes de Palacio Nacional me cuentan que lo que hizo el polémico Gabriel García fue imprimir unas lonas con la leyenda 'Centro Integrador' para colgarlas en oficinas viejas de gobierno que iban quitándoles a otras dependencias. Nunca operaron. Una farsa, pues ", indicó el columnista.

"Para justificar el desperdicio de dinero, el presidente dice que los próximos gobiernos pueden hacer que el Banco del Bienestar funcione realmente como banco (...) O sea, estamos frente al Banco... que no es banco. Muy 4T", escribió.

Raúl Durán Periodista

