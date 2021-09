Va a ser retiro completo: AMLO anuncia cancelación de sus redes sociales en 2024

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que al término de su administración en el Gobierno de México, su retiro será total, cancelando todas sus redes sociales como Facebook, Twitter y hasta su teléfono.

Durante La Mañanera, AMLO recordó que no pretenden realizar una reelección una vez concluya su sexenio en el años 2024, como se le ha señalado, sino que tendrá un total retiro de la vida pública en México.

“Y es retiro completo (...) Nada, no vuelvo a participar. Cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público, voy a procurar que no me tomen ninguna foto porque entonces sí voy a poder estar totalmente cómodo”, mencionó el Presidente.

En diferentes ocasiones, el mandatario morenista ha dicho que cuando se retire se mudará a su rancho ubicado en Palenque, Chiapas, donde disfrutada de su retiro en una vida más relajada.

“No hace falta estarse rasurando toda la mañana. Entonces con los árboles, con los pájaros; escribiendo y eso no para publicar cada año, no. Voy a publicar saliendo, a los tres años para no tener nada que ver”, agregó.

Niega reelección

La aclaración de AMLO se dio luego de responder al escritor Mario Vargas Llosa, quien aseguró que el jefe del Ejecutivo se buscará reelegirse en el años 2024, pese a que en México no es posible un acto de su tipo en el Gobierno Federal.

AMLO aseguró a Vargas Llosa que él sólo estará en la presidencia de México el tiempo que le corresponde por 6 años, si es que así lo deciden los mexicanos por la consulta ciudadana por la revocación de mandato que se realizará en marzo del 2022.

“No me conoce bien (Mario Vargas Llosa), esto es natural porque él es peruano-español, pero yo tengo convicciones, yo voy a estar aquí nada más el tiempo de mi mandatado, eso sí lo decide la gente en la revocación de mandato”, declaró el presidente mexicano.