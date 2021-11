Va por México analiza interponer acción de inconstitucionalidad contra PEF 2022 ante la SCJN

México.- Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados analizan la posibilidad de interponer una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

Lo anterior por el recorte de casi 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), así como la cancelación de determinados derechos adquiridos, lo que es contrario al principio de progresividad.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Jorge Romero, señaló que en conjunto con el PRI y PRD, Va por México suma más del 33% de los legisladores que integran la LXV Legislatura de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, lo que hace posible que frenen reformas constitucionales y interpongan acciones de inconstitucionalidad.

“Estamos valorando si, incluso, hubo con este presupuesto algunos derechos que hayan sido cancelados y por lo tanto violando la progresividad, y estamos evaluando la posibilidad de incurrir ante la Suprema Corte de Justicia, incluso contra este Presupuesto", señaló

Romero precisó que los diputados priistas, panistas y perredistas tendrán que analizar a detalle la posibilidad de presentar un recurso legal en contra del PEF del próximo año, aunque dejó en claro que la alianza opositora está a favor del INE.

"Nosotros defendemos al INE y lo que pedimos es que lo dejen trabajar, sobre todo para las solicitudes que solamente hace el Presidente”, remarcó.

No obstante, el diputado del blanquiazul aclaró que ellos no defienden de oficio a la autoridad electoral, sino que su defensa abarca a todas los organismos e instituciones autónomos, en particular cuando se nota que el gobierno federal "le trae ganas".

El 14 de noviembre en la madrugada, la Cámara de Diputados con votos de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en el cual se contemplan recortes millonarios a órganos y poderes autónomos, como el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en tanto que prevé aumentos significativos en programas sociales federales y los proyectos insignes de la Cuarta Transformación.