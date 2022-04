Va por México exige a la Suprema Corte no apoyar reforma eléctrica de AMLO

México.- La alianza opositora Va por México (PAN-PRI-PRD) pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no avalar la reforma eléctrica de AMLO, como se conoce a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acompañado por sus homólogos del PRI y PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, reprochó que Morena intente ganar la reforma eléctrica con el respaldo de la SCJN, pues sabe que en el Congreso la tiene perdida.

"Queremos reiterar nuestra exigencia a los ministros de la Corte, que entiendan el espíritu en la Cámara de Diputados, en donde se dice claramente 'no' a la reforma destructiva y contaminante morenista; esperamos que no intenten ganar en la Corte lo que no están ganando en el Poder Legislativo", advirtió Cortés sobre la reforma eléctrica de AMLO.

El perredista Jesús Zambrano consideró que la Suprema Corte "estará a prueba para ver si efectivamente es un poder propio, con voz propia, con autonomía y que contribuye a la división de Poderes o se sujeta a los mandatos presidenciales".

Cortés, Zambrano y el priista Alejandro Moreno presentaron una "contrapropuesta" en materia eléctrica, que aparta a la CFE del presupuesto público.

"Se le otorga autonomía presupuestaria y de gestión a la CFE, operando fuera del presupuesto, con órganos de gobierno corporativos, independientes y profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público", se plantea en la iniciativa.