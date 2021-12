Va por México no descarta postular personajes que no militen en sus partidos en próximas elecciones

México.- La coalición Va por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no descartó la posibilidad de postular a personajes que no militen en sus partidos en las elecciones presidenciales de 2024.

Lo anterior luego de que los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD confirmaran que irán coaligados en los estados de Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango en los procesos electorales del próximo año.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, al ser cuestionado sobre el destape anticipado de Alejandro Moreno, del tricolor, como candidato a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en las próximas elecciones federales de 2024, mencionó que habrá que evaluar todos los perfiles.

En este sentido, enfatizó que Va por México no deja de lado la posibilidad de postular a algún actor político que no milite en ninguno de los tres partidos que forman la alianza opositora a la Cuarta Transformación.

“Si Alito quiere, que si hay otros, pues en su momento habrá que evaluarlas, incluso sin descartar a personajes que no militen en ninguno de nuestros partidos, pero todo a su tiempo. Entonces, no hay que comer ansias y no andar poniendo la carreta por delante”, expuso Zambrano.

No obstante, el perredista hizo un llamado a no adelantarse a los tiempos electorales oficiales, por lo que instó a quienes deseen participar en el proceso electoral para la Presidencia de la República a no "comer ansias".

El día de ayer, los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD dieron a conocer que irán en alianza en Tamaulipas, Durango, Hidalgo y Aguascalientes, con lo cual le buscarán darle batalla a Morena, el partido en el poder.

No obstante, los dirigentes reconocieron que todavía no llegan a acuerdos en el caso de Oaxaca y Quintana Roo, entidades donde también habrá renovaciones del Ejecutivo estatal en 2022, aunque precisaron que todavía siguen dialogando sobre ello.

“Hoy estamos confirmando a la opinión pública, a las y los mexicanos que estaremos sumando esfuerzos, estaremos sumando nuestro potencial en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Por lo tanto, en estas entidades, antes del 2 de enero, tendrá que estar suscrito un convenio de coalición electoral”, refirió el panista Marko Cortés.

En cuanto a la forma de elegir a sus postulados, señalaron que estudiarán cuál es el partido que tiene más rentabilidad y es más competitivo en cada uno de los estados, aunque no descartaron el usar como método de elección a las encuestas.