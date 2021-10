Vacunación Covid en menores y tercera dosis hasta 2022: Ssa

México.- El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, adelantó que la definición sobre la vacunación contra Covid-19 de menores de 12 a 17 años de edad, así como la aplicación de una tercera dosis a mayores de 18 años se estudiará a partir del primer trimestre de 2022.

Ante los cuestionamientos de panistas y priistas sobre la razón por la que todos los menores no se habían, hasta el momento, incluidos en el plan nacional de inmunización cuando ya lo han hecho otros países, el funcionario del gobierno federal precisó que esa decisión fue tomada por un grupo de asesores vinculado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su comparecencia ante el Senado de la República, Alcocer Varela, como lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, no es que el gobierno no desee inocular a los infantes y adolescentes, sino que todavía no se tiene seguridad de las consecuencias que en ellos puede causar el bilógico.

“No es que se quiera no vacunar. Si a mí me preguntan ¿a su nieto lo vacunan? No a esa edad” y eso lo vamos a empezar a definir, igual que la tercera dosis que también está en discusión, a partir del siguiente año, en el primer trimestre se estima de 2022, no es necedad, ni otra cosa”, indicó.

En este sentido, argumentó que el aplicar el antígeno contra SARS-CoV-2 a la población de 12 a 17 años, quienes tienen la posibilidad biológica de desarrollar defensas contra la enfermedad, podría "tener alguna limitación", es por ello, enfatizó, que el gobierno mexicano esperará a tener mayor información sobre el tema.

Ante la insistencia de legisladores de oposición, el secretario de Salud hizo hincapié en que es precisamente el bloque de edad que va de los 12 a los 17 el que menos requiere la vacuna contra Covid-19, ya que su sistema inmunológico cuenta con las condiciones para hacerle frente, no así con los adultos mayores e, incluso, los mayores de 25 años.