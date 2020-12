¿Vacunación obligatoria en México? Senadores estudian la medida

México.- Aunque la vacunación es uno de los avances médicos y tecnológicos más eficaces contra diversas enfermedades infecciosas, en todo el mundo hay grupos sociales de diferente índole que se niegan a la inmunización, atentando con ello contra el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes. México no es la excepción.

Ante el riesgo de salud pública que representa la falta de vacunación en el país, Ricardo Monreal puso en la mesa de análisis de la Cámara de Senadores los alcances de la obligatoriedad de la vacunación con una iniciativa de ley, pues aseguró que, pese a que los mexicanos tienen una política pública en materia de vacunación de las más prestigiosas a nivel mundial, las tasas de inmunización han ido en retraimiento los últimos años, tal como lo muestran los brotes de sarampión que han afectado al Estado de México y a la capital del país durante este 2020.

Debate entrevistó a personalidades de la política, de la salud y de los derechos de los niños, quienes coinciden en que los derechos de niñas, niños y adolescentes no son cuestión de ideologías, manifestándose a favor de que una ley haga obligatoria la vacunación.

Propuesta, votada con unanimidad

La iniciativa de ley del morenista Ricardo Monreal Ávila, descrita en el dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, que reforma diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley General de Salud y en la Ley General de Educación, con el objetivo de garantizar el derecho a protección de la salud de niñas, niños y adolescentes mediante la vacunación oportuna y la vigilancia periódica de su salud, crecimiento y desarrollo integral, fue propuesta el 12 de mayo del 2020 y aprobada por el Senado el pasado 29 de septiembre.

Fuente: Observatorio Mexicano de Vacunación, 2020

La senadora Imelda Castro Castro, de la bancada de Morena, comentó que la reforma fue aceptada por unanimidad por los miembros del Senado, y esto refleja más que nada la preocupación que tienen los legisladores respecto a las cifras de vacunación en México.

"En este año 2020, uno de cada diez niños y niñas menores de un año han recibido las vacunas; en el rango de 1 a 2 años, solo dos de cada diez las reciben; y en el rango de 4 a 5 años de edad, solo cuatro de cada diez niños se vacunan" expresó, ya que asegura que, tanto padres de familia como tutores, han bajado la guardia en brindar esa protección.

Acciones que prosiguen

La diputada federal Merary Villegas Sánchez declaró que en la Cámara de Diputados están a la espera del informe de parte de la Cámara de Senadores para discutirla en la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Comisión de Salud y en la Comisión de Justicia.

La diputada morenista, vicecoordinadora de su grupo parlamentario, declaró que es una modificación importante, pues aunque existe una política pública que insta a la Secretaría de Salud a cumplir con la responsabilidad de enviar vacunadores a visitar domicilios y escuelas, no hay a la fecha nada que realmente garantice el acceso al sistema de vacunación a la población infantil.

"El que quede estipulado ya en la ley me parece positivo, me parece un avance. Espero que se esté aprobando en el pleno", dijo. Ella considera que compromete más al sistema de salud para llevar a cabo la vacunación de niños, niñas y adolescentes.

De aprobarse, vendría una serie de análisis al impacto presupuestal que tendrá la aplicación de modificaciones de esta reforma, según Villegas. Lo subsecuente —según Imelda Castro— es que se prosiga con la futura publicación del decreto de la reforma a las tres leyes ya mencionadas para que entre en vigencia.

Implicaciones de la aprobación futura

Castro comentó que, de ser aprobada la reforma, sería ejecutada hasta el siguiente ciclo escolar. Este año ya no habría forma de obligar a padres y tutores a llevar a los pequeños a vacunar, pero será necesario que lo hagan, ya que se aplicará como requisito presentar la cartilla de vacunación con todas las vacunas para inscribir a los niños en el sistema educativo mexicano.

Por su parte, la diputada federal Merary Villegas dijo que el hecho de que la vacunación se esté esquematizando en una ley también obliga al Estado mexicano para que mediante la Secretaría de Salud y las instancias correspondientes esté garantizado el abastecimiento de todas las vacunas en todo el territorio nacional.

Jorge Luis Sañudo, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Sinaloa (Sipinna), aclaró que por su parte van a esperar a que el Congreso de la Unión apruebe por completo el decreto, y que una vez sea aplicable a todo el territorio nacional, Sinaloa tendrá que homologar las leyes en mención para la aplicación local.

Una vez hecha la homologación, Sipinna articularía una acción para pedirles a la Secretaría de Salud y a las Secretaría de Educación la generación de mecanismos para hacer viable y efectiva la reforma.

Consideraciones legales

Debido a que es un tema que compete a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Jorge Luis Sañudo reiteró que este tipo de propuestas de ley vienen a consolidar el sistema que ya se establecía en la Ley General de Salud, el cual indicaba que padres, madres y tutores a cargo de alguna persona en edades escolares o adolescentes tienen la obligación de hacer cumplir el derecho a la salud de estos, a excepción de cuando exista alguna indicación médica que impida la inmunización en ellos. Indicó además que, al aprobarse, el decreto sería obligatorio, y, por tanto, se indicaría en su momento a la Secretaría de Educación Pública solicitar la cartilla de vacunación como requisito de inscripción de los niños.

De no encontrarse el esquema de vacunación completo, la escuela, mediante el director o la directora, enviarán a los niños y a sus padres al sector salubridad para que completen las vacunas faltantes, tal y como declaró Imelda Castro.

Sañudo explicó que quienes tengan a su cargo un menor y no cumplan con su obligación de salvaguardo de la salud y prevención de enfermedades mediante la vacunación, podrán ser acreedores a un llamado por Sipinna, por la propia Secretaría de Educación Pública o por la Secretaría de Salud a que se presenten ante la Procuraduría de protección a Niños, Niñas y Adolescentes que existen en los DIF municipales, ya que de no cumplirse el esquema de vacunación, se estaría ante un caso de omisión de cuidados.

Medida ética

Por el lado de la cuestión ética y el punto de vista de salud, el epidemiólogo Adolfo Entzana Galindo destacó que la vacunación es una costumbre un tanto cultural para muchos, pero no para ciertos sectores de la población mexicana, y que en su experiencia conoce las dificultades que había para que grupos menonitas y de jornaleros agrícolas que inmigraban al estado se vacunaran. En este sentido, comentó que aún existen rezagos, pese al sistema de salud tan robusto en el aspecto de la inmunización con que cuenta el país.

Por ello, el médico opina que el hecho de que se considere obligatorio es benéfico, aun cuando muchas personas puedan pensar que se está agrediendo su libertad.

"¿Hasta dónde llega la libertad? Si yo no me vacuno contra el sarampión, es mi gusto, es mi cuerpo; pero si yo me enfermo, voy a exponer a otra gente por mi decisión, y como que ahí ya se pierde el derecho a la libertad, cuando afecto el derecho a la salud de otros", manifestó, declarando incluso que la medida beneficiaría al personal de Salud, pues no todos se vacunan, y hasta ahora la Secretaría de Salud solo invita a su personal a inmunizarse contra algunas infecciones, pero no obliga.

Es por derechos de los niños

A favor de las razones éticas de la obligatoriedad, la senadora sinaloense Imelda Castro acotó que la vacunación no es un tema de ideologías, que tenga que seguir cada quien, sino que la medida corresponde al respeto de un derecho superior de la niñez, ya que asegura que es un tema de derechos humanos que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la salud.

"No hay nada que pueda oponerse a este derecho superior de la niñez", ratificó Imelda Castro.

En experiencia de la diputada Merary Villegas, quien fuera en su momento una trabajadora de la salud vacunando en campo, observó que la falta de un esquema de vacunación completo sí estaba muy ligado a la falta de atención a los menores, incluso a la presentación de violencia en los hogares, de manera que vigilar un esquema de vacunación completo también abona a la vigilancia del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, coincidiendo en esto último con Jorge Luis Sañudo, quien comentó que se estaría asegurando la salud, principalmente de los niños en la primera infancia.

Derecho humano

El artículo 25 de la Carta Universal de los Derechos Humanos insta a los Estados a garantizar la salud de todas las personas promoviendo un esquema de inmunización adecuado para la prevención de enfermedades (ONU).

Se evita

La OMS ha detectado la autocomplacencia como uno de los principales peligros para la vacunación infantil oportuna, aunado a la pobreza y a la falta de acceso a la vacunación; por eso, en 2018 se registraron más de 350 mil casos de sarampión en todo el mundo (OMS).

El Dato

Antivacunas

La OMS ha alertado sobre el auge de los movimientos antivacunas, considerándolos una amenaza creciente para la eficacia de los programas de vacunación. Cada año, a nivel mundial se registran 1.5 millones de muertes infantiles por enfermedades prevenibles con vacunas ya disponibles (OMS, 2018).