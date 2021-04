Vacunan al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, contra el Covid-19

El secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués compartió un video a través de su cuenta oficial de Twitter en el que se le puede observar siendo vacunado contra el virus SARS-CoV-2.

Torruco Marqués realizó la publicación el pasado 3 de abril, fecha que coincide con la repartición de la primera dosis del biológico en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, el titular de la dependencia no especificó el lugar en el que se inmunizó durante la jornada del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Leer más: A partir del miércoles 7 de abril comenzará la vacunación contra Covid-19 en Mazatlán

"El día de hoy me aplicaron la vacuna. Todo fue muy rápido, ordenado y eficiente. Felicito a las autoridades de los tres órdenes de gobierno por su trabajo y coordinación. Al personal de salud, verdaderos héroes, mi agradecimiento y respeto", dijo el licenciado a través de la publicación.

Miembros de la política y familiares del empresario dieron a conocer la noticia en sus redes sociales, como su hijo, Miguel Torruco Garza, quien se postuló para candidato a diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y dio retweet a la publicación.

��������������El día de hoy me aplicaron la vacuna. Todo fue muy rápido, ordenado y eficiente. Felicito a las autoridades de los tres órdenes de gobierno por su trabajo y coordinación. Al personal de salud, verdaderos héroes, mi agradecimiento y respeto. ���� pic.twitter.com/oYB493XARQ — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) April 3, 2021

Baja ocupación hospitalaria en CDMX al 31%: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 31%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el lunes 5 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 702, es decir, 37 espacios menos que en el registro del día 4 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 800, es decir, 22 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 613 mil 305, que representa un aumento de 336 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 71 más, que se agregaron a un total de 39 mil 600.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

No bajar la guardia es utilizar cubrebocas, mantener sana distancia en el espacio público y en caso de síntomas o haber estado en contacto con un positivo, realizarse una prueba y quedarse en casa hasta recibir los resultados.



Sigamos así.#CDMXSinBajarLaGuardia — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 19, 2021

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Vacunan a más de 60 mil adultos mayores contra Covid-19 en CDMX el 5 de abril

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.