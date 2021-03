"Vacunas Covid-19 confiscadas en Campeche son contrabando o hechizas": AMLO

Campeche.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las supuestas vacunas contra Covid-19 Sputnik V confiscadas en Campeche por elementos del Ejército y personal de la Administración General de Aduanas hace unas semanas fue "un contrabando" o "son hechizas".

El pasado 7 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Campeche fueron decomisadas 5 mil 775 dosis de la vacuna anti Covid-19 rusa Sputnik V, las cuales fueron ocultadas en dos hieleras con refrescos dentro de una avioneta.

Durante su conferencia matutina desde Campeche, el titular del Poder Ejecutivo Federal expuso que el tema de las vacunas apócrifas se relaciona directamente con la propaganda que hay a nivel internacional en contra y a favor de las empresas farmacéuticas.

En este sentido, aclaró que de ninguna forma se tratan de dosis compradas por el gobierno federal.

El mandatario federal aprovechó la ocasión para destacar que la estrategia que siguió el gobierno al no permitir que los estados y gobiernos locales adquirieran por su propia cuenta los antígenos SARS-CoV-2 fue la correcta, puesto que, señaló, de no ser el caso se iban a dar muchos casos de vacunas falsas.

Subrayó que lo acontecido en Campeche es una muestra de lo elemental que resulta la coordinación. Además, enfatizó que hay ciertos periodistas, aunque omitió mencionar quiénes, se encuentran buscando la manera de que los biológicos falsos sean de los comprados por el gobierno. Ante esto, declaró que no es el caso, indicando que se puede deber a un contrabando o a que son hechas manualmente.

El presidente López Obrador hizo hincapié en que de no haberse seguido el plan de comprar únicamente el gobierno federal las vacunas se hubiera generado un desorden en la adquisición y distribución de las mismas, lo cual también haría más complejo que se tuviera la certeza o no de que las dosis decomisadas fueran o no efectivas.