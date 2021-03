Valla es para que no haya heridos: AMLO pide una manifestación pacífica por el 8M

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la valla fuera de Palacio Nacional tiene el objetivo de evitar que haya personas heridas, ante la posible violencia que podría ocurrir en las protestas del 8M.

"Para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres" declaró el presidente de México durante la conferencia Mañanera de este 08 de marzo.

Insistió en que no quiere que haya personas heridas durante las protestas, y previo a ello afirmó que no se utilizaría la fuerza pública para reprimir las manifestaciones.

"Tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar, aún de manera violenta, porque imagínense que un petardo, una bomba molotov le estalle a quien la utilice, no queremos eso, nosotros amamos la vida, queremos la paz" comentó el presidente de México.

Por otra parte, se obstina en querer que recomendar que se realicen protestas pacíficas en el país, aseveración realizada este 08 de marzo, como en otras conferencias Mañaneras y de gira.

"Hay muchas maneras de protestar de forma pacífica, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conversadores" explicó Andrés Manuel López Obrador dentro Palacio Nacional amurallado.

En los 20 minutos de discurso que realizó el presidente de México, antes de dar la palabra a las mujeres que conforman el gabinete presidencial, a modo de una ceremonia de conmemoración y respeto en la Mañanera, López Obrador declaró que ante de su gobierno no había protestas violentas.

"Antes no había esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno" aseveró el presidente de México sobre la infiltración de conservadores en el movimiento feminista.

Añadió, tal y como lo hizo hace unos días, cuando reveló que no sabía que significaba la campaña Rompa el pacto, que su gobierno ya rompió el pacto, pero con la oligarquía del poder que imperaba en México.

Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear, a robar.

Además, Andrés Manuel López Obrador aseveró que son los conservadores, es decir, personajes políticos y empresariales de oposición a su gobierno, quienes buscar cooptar el movimiento feminista.

AMLO criticó también a los medios de comunicación, pues asegura que antes de su gobierno, estos guardaban silencio ante violaciones y asesinatos de mujeres, y como ejemplo de ello expuso el caso de Ernestina Ascencio y las muertas de Juárez.

Pues, parte del grupo de conservadores de los que suele hablar el presidente de México en sus conferencias Mañaneras, también está compuesta por medios de comunicación.

Finalmente, declaró que su gobierno está a favor de la igualdad y que muestra de ello, está en la representación que tienen las mujeres en el gabinete presidencial.