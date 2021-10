"Vamos a hacer lo que más le convenga a la nación": AMLO deja en suspenso concesión a Telmex

A principios de septiembre pasado, reiteró su compromiso de extender la cobertura de internet para el 100% de la población mexicana este 2021, criticando que el 80% del territorio no tiene acceso, aunque el 70.1% de la población sí tiene conexión a internet.

En diversas ocasiones a lo largo de su gobierno, AMLO ha criticado a empresas de telefonía e internet, como Telmex, por no ofrecer servicio en comunidades apartadas de las ciudades.

"Nos va a tocar resolver eso y no tengo ningún problema de conciencia (...) ¿Revocamos y el Estado se hace cargo? O, lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos, o llegar a un acuerdo", dijo.

AMLO recordó que Telmex era una empresa pública que fue entregada a la iniciativa privada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, algo con lo que él no está de acuerdo, pero añadió que "son otros tiempos".

"Andan buscando, desesperados, como justifican de que somos lo mismo, que es igual, toda la nueva política o la Cuarta Transformación se va a poner a prueba con la concesión a Telmex, palabras más palabras menos, eso es lo que plantean. Pues de una vez les digo: vamos a hacer lo que más le convenga a la nación , no vamos a caer en extremismos", advirtió.

"Se trata de revisar lo de la concesión, si se vence el plazo o se puede retirar o refrendar, es decir, que continúe, eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones . Lo que sí vamos a buscar es que mantenga un compromiso social", dijo.

Sin embargo, el mandatario indicó que "no hay interés en retirar concesiones", pronunciándose a favor de que la concesión de Telmex sea renovada en 2023, procurando que "mantenga un compromiso social".

Raúl Durán Periodista

