"Vamos a pagar solamente lo justo": Salinas Pliego responde a AMLO sobre deuda con el SAT

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a AMLO que pagará "solamente lo justo" de su deuda con el SAT, luego de que el presidente afirmó que hay diálogo en busca de llegar a un acuerdo con el multimillonario.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego reaccionó a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su adeudo en impuestos, por los cuales hay juicios en la Suprema Corte y un alegado donde el empresario sostiene que buscan cobrarle el doble por una "venganza" de gobiernos pasados.

El dueño de TV Azteca y Grupo Elektra aseguró que solamente pagará "lo justo" y en apego a la ley, arremetiendo contra los usuarios que le reprochan sus deudas con el SAT constantemente en redes sociales.

Al respecto, defendió que tiene el derecho "a no estar de acuerdo con la autoridad", pues quienes conforman el gobierno "no son dioses y se equivocan".

"Vamos a pagar, SOLAMENTE lo justo y apegados a la ley. Que ustedes los enajenados no entiendan que en México tenemos derecho a no estar de acuerdo con la autoridad e inconformarnos, no es problema mío, es gobierno, no son dioses y se equivocan y trabajan para el pueblo", respondió Salinas Pliego a los dichos de AMLO.

Salinas Pliego respondió a los dichos de AMLO advirtiendo que sólo pagará "lo justo" de su deuda con el SAT. Imagen: Twitter

En otro tuit, el tercer hombre más rico de México respondió con insultos al reportero Hans Salazar, quien cuestionó a AMLO en La Mañanera sobre el adeudo fiscal de Salinas Pliego.

Tergiversando lo dicho por el presidente, a quien llamó su "amigo", Ricardo Salinas aseguró que "no procede cobro alguno" por adeudo de impuestos al SAT, retando al periodista a "contradecir y cuestionar" las declaraciones del mandatario federal.

"¿Ya entendió lo que le dijo mi amigo el presidente, ya le quedó claro porque las empresas de mi grupo no han pagado impuestos? Se lo voy a repetir: PORQUE NO PROCEDE COBRO ALGUNO. Le voy a dar 2 medallas una por pendej& y otra por si la pierde", le dijo el empresario al reportero.

Sin embargo, López Obrador nunca afirmó que Salinas Pliego no tiene deudas con el SAT, sino que hay un diálogo en curso con el que se busca llegar a un acuerdo para determinar si debe o no pagar impuestos pendientes.

AMLO insistió en que no hay condonación de impuestos ni "trato preferencial a nadie" en su gobierno, y añadió que el dueño de TV Azteca lo sabe muy bien.

Te recomendamos leer:

"Espero que se llegue a un buen entendimiento, ya hay juicios en la Suprema corte en donde tiene que pagar una cantidad y hay otros procesos también, y se está buscando un acuerdo y hay entendimiento, hay diálogo, pero nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, ni dar trato preferencial a nadie, y esto lo entienden todos, incluso Ricardo Salinas Pliego", dijo.

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, ha señalado que la deuda de Salinas Pliego podría ascender a 40 mil millones de pesos, mientras que el empresario ha dicho en diversas ocasiones que no piensa pagar "ni un rábano" al gobierno.