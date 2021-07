"Vamos a pintar de naranja fosfo fosfo a todo México en 2024": Samuel García

México.- El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, aseveró que, para las elecciones de 2024, van a "pintar de naranja fosfo fosfo" a toda la república mexicana, es decir, que Movimiento Ciudadano (MC) tendrá presencia en las 32 entidades del país.

Señaló que lo mínimo que podían hacer todos los militantes y funcionarios emecistas es trabajar en conjunto para poder llegar en los términos que les permitan conquistar cargos públicos en todo el territorio nacional.

En la sesión de trabajo del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, García Sepúlveda sostuvo que su partido demostrará de qué están hechos, pues resaltó que este será un ejemplo a nivel nacional, en el que se ponderará el federalismo y el trabajo para el bien de la ciudadanía.

En este sentido, recordó que el partido naranja ya cuenta con algún grado de presencia politica en 29 estados de la República, por lo que exhortó a todos sus compañeros a ponerse a trabajar para conquistar a las 32 entidades federativas, alentándolos con una de las famosas frases de su esposa, Mariana Rodríguez, asegurando que "vamos a pintar de naranja fosfo fosfo a todo México".

No obstante, puntualizó que la carrera politica rumbo al 2024 no va a ser fácil, ya que resaltó que los partidos con mayor poder como Morena y la alianza entre el PRI, PAN y PRD van a "meter miedo" a los ciudadanos: por un lado, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador le dirán a los mexicanos que no hay que volver a los gobiernos priistas; mientras que, por otro lado, el "PRIAN" señalarán que sus gobiernos son mejores, a la vez que tratarán de quitarle el puesto al Movimiento Regeneración Nacional.

Ante este panorama, Samuel García destacó que Movimiento Ciudadano no seguirá el camino de infundir miedo a la ciudadanía para que lo privilegie en las urnas, sino que, por el contrario, va a "inyectar la esperanza en este país", pues aseveró que los mexicanos están ávidos de cambio, progreso y futuro.

El neoleonés afirmó que Movimiento Ciudadano es la tercera opción para la ciudadanía mexicana, por lo que sostuvo que van a trabajar para salir adelante en la jornada electoral de 2022, mientras que precisó que en 2023 van a "arrasar" y llegarán muy fuertes a 2024.

Por último, reiteró que MC es el futuro de México y que es su total responsabilidad convertirse en el mejor gobierno de esta nación.