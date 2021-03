“Vamos a sacar a la vieja política de Nuevo León": Samuel García al iniciar su campaña a la gubernatura

Nuevo León.- Tras advertir una guerra de encuestas durante los próximo 90 días de campaña que hoy inician en Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, aseguró que, al igual que en otras contiendas en las que han intentado restarle posibilidades de triunfo, él ganará y sacará de una buena vez a los de la vieja política en la entidad.

“Los de la vieja política, Adrián de la Garza, los Medinas, Clara Luz Flores y su esposo Abel Guerra, te van a decir que sufrí mucho jugando golf, que soy un meme, que no me puedes tomar en serio. Todo lo contrario, me tienen miedo porque no soy como ellos, yo no vengo del PRI y no robo, soy incorruptible y voy a defender a Nuevo León porque yo sí me lo tomo en serio. Juntos vamos a enterrar a la vieja política”, difundió desde muy temprano a través de un video colgado en sus redes sociales.

Minutos después retó a los demás candidatos a comprometerse con los neoleoneses por vez primera en su vida, a dejar de ver por sus propios intereses y anteponer las necesidades del estado. Para la luego decirles que no puede Nuevo León seguir recibiendo solo 10 centavos de cada peso que aporta a la Federación.

Samuel advierte guerra de encuestas

Más tarde, el Senador con licencia y aspirante a la gubernatura neoleonesa compartió un mensaje también en redes, en el que advierte una guerra de encuestas durante los próximo 90 días de campaña en la entidad.

Incluso agregó que “unas nos ponen en segundo, otras en tercero y otras mejor ni hablamos”, pero aseguró que lo que sí puede decir es que “en las nuestras vamos en empate técnico frente a Adrián de la Garza”, el candidato del PRI y PRD.

El polémico político recordó que “en Nuevo León el candidato que arranca en primero nunca gana, esa es una regla que sabemos. Basta con recordar que hace 12 años estaba arriba el PAN y ganó el PRI. Hace seis años, igual que ahora, otra priista que también era candidata del presidente, arrancó en primero y también perdió”, dijo en referencia a Ivonne Liliana Álvarez García, quien en 2015 perdió ante el independiente Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón.

Samuel García recordó que Nuevo León es tierra de sorpresas y aseguró que él y Movimiento Ciudadano han sido la sorpresa desde hace seis años.

“En 2015 decían que no teníamos oportunidades en la diputación local y llegamos al congreso con el voto de la gente. En 2018, en la elección al Senado nos ponían en cuarto al arrancar las campañas, Decían que no estábamos en contienda, que el PRI, PAN y el fenómeno de Morena no iban a dejarnos entrar, y a todos les ganamos”.

Finalmente les advirtió a sus contrincantes que este año pasará lo mismo: “Vamos a volver a ganar y de una vez por todas sacar a la vieja política de Nuevo León”.

Pega de calcas

Después de mediodía, el candidato de Movimiento Ciudadano estuvo en el cruce de Avenida Chapultepec y Revolución, en Monterrey, para saludar a los ciudadanos y “decirles que no están solos, que quiere serviles y defender a Nuevo León, pero para eso necesita de su ayuda.

“Se necesitan mujeres y hombres valientes que enfrenten la corrupción de frente y que salgan a luchar por nuestro Estado”.