"Vamos a trabajar para que vivan mejor en Escuinapa": Rubén Rocha

Sinaloa.- .- Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura Morena-PAS se comprometió con el sur de Sinaloa para impulsar el proyecto de la presa Santa María que garantice el abasto de agua potable para el consumo humano y para los sectores productivos de esta región, así como a impulsar las acciones sociales que brinden una mejor calidad de vida a los ciudadanos de Escuinapa y Rosario.

En su gira por el sur de Sinaloa, el aspirante a la gubernatura se reunió con decenas de simpatizantes que se dieron cita en la plazuela de la colonia de Pueblo Nuevo, en donde planteó a detalle sus principales propuestas para estos regios productivos del estado.

Blanca Estela García, candidata a la alcaldía de Escuinapa fue quien planteó las principales problemáticas que aquejan al municipio, que fueron la escasez de agua potable, la falta de drenaje, entre otras.

Rocha Moya en su participación dijo que en la propuesta de soluciones de Sinaloa tiene una parte esencial hacer obra social, no magnas obras, no grandes proyectos, los grandes proyectos los hacen los gobiernos para robarse el dinero y no sirven.

“¿Cuáles son los proyectos que sí sirven?, los que les recuerdan a la gente los problemas que están viviendo cotidianamente, ¿Qué necesita la Isla del Bosque?, el drenaje, que no estén sacando el agua del subsuelo, porque el agua esta salobre. Que por fortuna tenemos la obra de la presa Santa María que va a resolver este problema, por lo que vamos a tratar estos temas que son fundamentales”, expresó durante su participación.

Dijo que brindará un gobierno cercano a la gente, que atienda sus necesidades, que no esté encerrado en las oficinas, que de soluciones a los problemas vitales que aquejan a la población y trabajar por los que menos tienen.

“¿De dónde vamos a sacar dinero? Vamos a reordenar el presupuesto, no vamos a gastar en cosas inútiles, no vamos a robar, ese es el compromiso número uno y aquí en el municipio, vamos a ver si hay corrupción y si la hay, tenemos que sacarle la vuelta y sancionar a los corruptos y hay que sacarlos, no dejarlos en las funciones públicas municipales, la prioridad será la atención a la gente y ser austeros”

El aspirante a la gubernatura de Sinaloa dijo que le tocará gobernar en la pos pandemia, por lo que hizo el compromiso de administrar con responsabilidad la recuperación del estado en materia de salud y económica, atenderá las necesidades de los sectores productivos.

“Vamos a ver el tema del agua para los agricultores aquí en Escuinapa, para los mangueros, vamos a ver que no pare el tema de la presa Santa María, existe el compromiso del presidente de la república con la presa Santa María, vale la pena resaltar que será la única presa que construya en su administración”, puntualizó.

Indicó que apoyará la salud ya que es un tema muy grave, porque hay clínicas que no funcionan porque no tienen equipamiento, se tendrá el abastecimiento suficiente para que todos los ciudadanos de Sinaloa y Escuinapa tengan acceso y derecho de salud, para que los puedan atender en sus enfermedades.

La gira del candidato a la gubernatura Morena-PAS continuó en el municipio de El Rosario en donde se reunió con diferentes sectores de la sociedad de este municipio sureño de Sinaloa.